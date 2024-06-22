Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове: количество погибших возросло до 3, 19 человек ранены. ВИДЕО

Российские террористы снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших.

"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть.

Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - добавляет глава государства.

Читайте также: В Харькове были взрывы во время воздушной тревоги

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по району плотной застройки в Харькове.