Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове: количество погибших возросло до 3, 19 человек ранены. ВИДЕО
Российские террористы снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.
Об этом сообщает в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших.
"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть.
Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - добавляет глава государства.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по району плотной застройки в Харькове.
Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
А по дип. каналам, в твіттер, по лінії МВС максимально відпрацьовувати.
Рашисти луплять бомбами в будинки, а ми після кожного разу лише ППО просимо.
Невже нікому в світі ніколи не набридне країна-терорист.
А свій підпис під дозволом на захід сонця сьогодні він вже поставив?
А
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
З остатнім згоден.
Проте всі чомусь вважали, що "халяви" вистачить
Зараз треба просити зброю, та дозволи - ніхто особливо не надає...
З радістю нададуть кредити на відновлення, тому що "халяви" не вистачило - якщо виплачувати буде Україна
інакше, навіть не можуть дійти згоди, хто буде оплачувати 50млрд кредиту, котрі передбачені за рахунок росії, якщо щось піде не так...
цілодобово ?
Де обіцяні дрони , Вова , може дасте українцям відповідь ??😡
- [перед повномасштабкою] росія не нападе
- [перший день] лишайтесь вдома, росіяни б'ють тільки по військовій інфраструктурі
- [зима 2022] якщо росіяни битимуть по Києву, ми вдаримо по москві .
- [осінь 2023] плануємо звільнити 3 міста, які я не можу вам назвати
Це треба показувати в ООН кожен день. Де Ф-16?
А полковника Дудіна,який рятував Харків від рашистського бліцкрігу,а зараз сидить в тюремних застінках за це-не показував?
По тб ходить реклама,де феесбешники вичисляють позиції " студента",по тому як він говорить по звязку,типу,що не можна так робити.
А верховному "студенту",виявлється,можна.