РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости
13 226 51

Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове: количество погибших возросло до 3, 19 человек ранены. ВИДЕО

Российские террористы снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших.

"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть.

Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - добавляет глава государства.

Читайте также: В Харькове были взрывы во время воздушной тревоги

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг ударил по району плотной застройки в Харькове.

Автор: 

обстрел (29050) Харьков (7728) КАБ (423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Що воно здатне показати? Воно даже не розуміє, що само повинно відповідати за те що на пару роблять с )(уйлом.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:07 Ответить
+29
Зеленський показав наслідки влучання

Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:11 Ответить
+25
це наша відповідь за Харків? Пост у телеграмі?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це наша відповідь за Харків? Пост у телеграмі?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:03 Ответить
Що воно здатне показати? Воно даже не розуміє, що само повинно відповідати за те що на пару роблять с )(уйлом.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:07 Ответить
Чи рашка колись відповість за геноцид?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:11 Ответить
Зеленський показав наслідки влучання

Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:11 Ответить
Это отчет зеледента путлеру через дерьмака. Неужели кто-то еще думает что зеленому клоуну важна незавивисмость и территориальная целостность Украины?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:33 Ответить
Вот как раз тем, кто голосовал за шута, независимость и территориальная целостность и нахрен не нужна. Голосовали они за воссоединение с братским народом. Только непонятно, как шут обдолбанный может повернуть ход истории вспять.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:21 Ответить
це треба не в телеграм-каналі писати

А по дип. каналам, в твіттер, по лінії МВС максимально відпрацьовувати.

Рашисти луплять бомбами в будинки, а ми після кожного разу лише ППО просимо.
Невже нікому в світі ніколи не набридне країна-терорист.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:12 Ответить
Так вам не на цензор, а на марафон треба. Там і перемога з дня на день, і весь світ з Україною, і нічого не пропало.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:54 Ответить
Ого, він і тут підпрацьовує. На мівіну не вистачає.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:14 Ответить
Зеленський показав?!? *****,ми б і не знали😱
показать весь комментарий
22.06.2024 17:14 Ответить
Зеленський показав...
А свій підпис під дозволом на захід сонця сьогодні він вже поставив?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:14 Ответить
Але красти ні ти ні твій кодляк не припинить...
показать весь комментарий
22.06.2024 17:18 Ответить
Чи то він показав, чи від його імені, щоб не забували
показать весь комментарий
22.06.2024 17:18 Ответить
А чого не черговий відос про саміт миру? Чи гарантії безпеки?
А
показать весь комментарий
22.06.2024 17:19 Ответить
Толку не будет, ЗЕ не знает что делать , просто пи*дец , и это каждый день..
показать весь комментарий
22.06.2024 17:26 Ответить
Звідки у тебе інформація, що він не знає що робити? Він записує щовечора відос - це його робота. Він же актор, а не політик.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:29 Ответить
Актор? Блазень дешевий (не у сенсі утримання).
показать весь комментарий
22.06.2024 19:22 Ответить
підри постійно удосконалюють свою наступальну зброю, а підр із банкової у відповідь тільки записує відос. Тому в центр Харкова вже летять каби, а у нас навіть немає вітчизняних ракет.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:27 Ответить
Байден, смерть невинных гражданских людей в Харькове лежит на твоей совести! Давай быстрей Ф-16, чего ты тянешь кота за яйца!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:31 Ответить
Знову пуцвіреньок звиздить та трясе кулачками про невідворотність покарання.А де негайна відповідь щоб касапи обдристались але поки що ми отримуємо по саме нехочу....
показать весь комментарий
22.06.2024 17:33 Ответить
Царювання зеленського... 5 років ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:34 Ответить
«Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.» - ні, крадуть гарно так, як ніхто не крав. Так що ні на що не залишається. Крадуть стільки, що це не тільки бюджет України, а і бюджет ще декілька країн.

З остатнім згоден.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:42 Ответить
Потужне рішення - це був 1.5 роки закон про лендліз, повернення якого передбачалось в 2072 році
Проте всі чомусь вважали, що "халяви" вистачить

Зараз треба просити зброю, та дозволи - ніхто особливо не надає...
З радістю нададуть кредити на відновлення, тому що "халяви" не вистачило - якщо виплачувати буде Україна

інакше, навіть не можуть дійти згоди, хто буде оплачувати 50млрд кредиту, котрі передбачені за рахунок росії, якщо щось піде не так...
показать весь комментарий
22.06.2024 17:36 Ответить
Де відповідь за Харків і харківʼян , яких кацапи знищують
цілодобово ?

Де обіцяні дрони , Вова , може дасте українцям відповідь ??😡
показать весь комментарий
22.06.2024 17:43 Ответить
дрони там же, де і інші обіцянки:

- [перед повномасштабкою] росія не нападе

- [перший день] лишайтесь вдома, росіяни б'ють тільки по військовій інфраструктурі

- [зима 2022] якщо росіяни битимуть по Києву, ми вдаримо по москві .

- [осінь 2023] плануємо звільнити 3 міста, які я не можу вам назвати
показать весь комментарий
22.06.2024 17:59 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 17:56 Ответить
Яке позорище на весь світ! Президент - нікчема, що не організував і не забезпечив оборону, ППО і ПРО країни піариться і фоткається на фоні руйїн і згарищ вчинених ворожими дронами і ракетеми з його же вини. Цей ....... не має гідності і не відчуває ганьби. Наступним ефентним фото-відосіком, мабуть, буде зеленський на фоні убитих, поранених і розтерзаних тіл українців... Обдолбаний аморал.
показать весь комментарий
22.06.2024 20:06 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 22:27 Ответить
імпотент,віддай владу Залужному,бо з тобою,гнида,це буде продовжутись нескінченно
показать весь комментарий
22.06.2024 18:07 Ответить
Де Ви бачили щоб людина з комплексом "янєлох" щось віддавала добровільно? Таке напишете.....
показать весь комментарий
22.06.2024 18:49 Ответить
Це так вибуховою хлилею? Влучило б в дім, то були б одні руїни.

Це треба показувати в ООН кожен день. Де Ф-16?
показать весь комментарий
22.06.2024 18:31 Ответить
зеленський не тільки показав, але й потужно допоміг це оркам зробити
показать весь комментарий
22.06.2024 18:33 Ответить
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ = продолжение ТЕРРОРА.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:54 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 19:24 Ответить
Цей мерзотник має не "показувати наслідки влучання" А ОРГАНІЗУВАТИ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ ППО І ПРО КРАЇНИ! Навіть на цьому піариться падло.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:25 Ответить
...Уничтожать при подлете это мокшанско быдло!!! зэШке,лично-когда Тебя терпят,есть шанс,сдать агентуру гб...
показать весь комментарий
22.06.2024 19:43 Ответить
шкода, що на тебе не впало, дермаківське непорозуміння...
показать весь комментарий
22.06.2024 20:30 Ответить
Майже 2,5 роки іде війна. Потрібні висновки. Що далі. Капітуляція чи починаємо справжню війну? Треба щоб ворог втрачав не 1 а принаймні 10 тис. орків на день, розпуск всіх ,,рад,, всі гроші на оборону та зброю, неякіх будов та доріг, всі ухилянти на третій день на фронті ідуть на штурм, мільйон дронів на місяць на фронт, українських ракет в небі має бути більше ніж птахів, всі генерали та керівники установ тільки ті що пройшли фронт.Жодних надій на Америку чи Європу. Чекати на 1 танчик або 1 літачок пів року немає сенсу. Або так або Капітуляція вже завтра. Але це має вирішити український народ. І то вже зараз.
показать весь комментарий
22.06.2024 20:53 Ответить
ну, це не жиди в газовій камері. можна показувать...
показать весь комментарий
22.06.2024 21:17 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 22:26 Ответить
Це він по інтернету,зі свого бункеру показував.
А полковника Дудіна,який рятував Харків від рашистського бліцкрігу,а зараз сидить в тюремних застінках за це-не показував?
показать весь комментарий
22.06.2024 22:44 Ответить
зеленський показав, особисто? Задовбала вже, ця жополизалка!!!!
показать весь комментарий
23.06.2024 08:37 Ответить
Хто Чонгар розмінував коли Зєлєнскій покаже? Чи це фєйк та іпсо а бубачка харошій?
показать весь комментарий
23.06.2024 11:17 Ответить
Як би то не показав ЗЕшмаркля то б зробили шпигуни та посібники РФ. Та ще й отримали реальний термін за те що виклали відео з місцем прильоту...
показать весь комментарий
23.06.2024 11:45 Ответить
Сумно за руйнування та жертви. Але будинок міцний виявився.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:38 Ответить
"Студент,студент,ха.ха.ха...".
По тб ходить реклама,де феесбешники вичисляють позиції " студента",по тому як він говорить по звязку,типу,що не можна так робити.
А верховному "студенту",виявлється,можна.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:53 Ответить
 
 