В Харькове были взрывы во время воздушной тревоги
В Харькове прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги.
Об этом сообщила в Telegram полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в полиции в 23:42, 21 июня.
Незадолго до этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Также Воздушные Силы сообщали о запуске оккупантами ударных БПЛА с южного направления.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль