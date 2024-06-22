РУС
В Харькове были взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщила в Telegram полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в полиции в 23:42, 21 июня.

Незадолго до этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Также Воздушные Силы сообщали о запуске оккупантами ударных БПЛА с южного направления.

Читайте также: В Харькове снова была серия взрывов

