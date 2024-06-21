В Харькове снова раздалась серия взрывов
Днем 21 июня в Харькове слышна новая серия взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.
Вероятно, взрывы прогремели за пределами города, добавили СМИ.
Напомним, утром в Харькове также прогремел ряд взрывов.
shokolad
21.06.2024 15:38
Frol Fedoroff
21.06.2024 15:55
Владимир Елисеев
21.06.2024 18:30
