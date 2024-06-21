РУС
В Харькове снова раздалась серия взрывов

У Харкові знову пролунала серія вибухів

Днем 21 июня в Харькове слышна новая серия взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.

Вероятно, взрывы прогремели за пределами города, добавили СМИ.

Напомним, утром в Харькове также прогремел ряд взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и 4 районам области, есть погибшие и раненые

здохніть рашисти!!
21.06.2024 15:38 Ответить
Тримайся, Харків. За твої нещастя перетворимо на купу мотлоху Белгород, Курськ і Воронеж
21.06.2024 15:55 Ответить
русня почала кидати потужніші каби! швидше за все фаб-1500!
21.06.2024 18:30 Ответить
 
 