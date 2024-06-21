У Харкові знову пролунала серія вибухів

Вдень 21 червня у Харкові чутно нову серію вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірно, вибухи пролунали за межами міста, додали ЗМІ.

Нагадаємо, зранку в Харкові також пролунала низка вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: удари по Харкову та 4 районах області, є загибла та поранені