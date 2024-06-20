Доба на Харківщині: удари по Харкову та 4 районах області, є загибла та поранені

Протягом 19 червня російські загарбники атакували 4 райони Харківщини та обласний центр. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень, близько 16.28, ворог завдав ударів КАБами по території двох таборів відпочинку. Внаслідок обстрілу дістав пошкодження приватний будинок, автівка. Постраждала жінка.

У с. Вільхівка Харківського району внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік дістав поранення. Також пошкоджено 10 приватних будинків.

Внаслідок авіаційного обстрілу с. Новоосинове Куп'янського району постраждали жінка та чоловік, пошкоджено автівку та 10 житлових будинків.

Село Хотімля Чугуївського району ворог атакував БпЛА, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок авіаційного обстрілу с. Кругляківка Куп‘янського району постраждав чоловік.

У с. Загризове Ізюмського району внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків.

