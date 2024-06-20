Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и 4 районам области, есть погибшие и раненые

В течение 19 июня российские захватчики атаковали 4 района Харьковщины и областной центр. Есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днем, около 16.28, враг нанес удары КАБами по территории двух лагерей отдыха. В результате обстрела получил повреждения частный дом, автомобиль. Пострадала женщина.

В с. Ольховка Харьковского района в результате вражеского обстрела погибла женщина, мужчина получил ранения. Также повреждены 10 частных домов.

В результате авиационного обстрела с. Новоосиново Купянского района пострадали женщина и мужчина, повреждены автомобиль и 10 жилых домов.

Село Хотимля Чугуевского района враг атаковал БПЛА, поврежден частный дом.

В результате авиационного обстрела с. Кругляковка Купянского района пострадал мужчина.

В с. Загрызово Изюмского района в результате артобстрела повреждены 8 жилых домов.

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