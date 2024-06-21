УКР
Серія вибухів пролунала поблизу Харкова

Вибухи пролунали поблизу Харкова

У Харкові пролунала низка вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірно, вибухи пролунали за межами міста.

Читайте: Зранку окупанти атакували Куп’янський район, вночі били по Ізюмському району Харківщини

вибух (4588) Харків (5843) Харківщина (6054)
Коментувати
КАБи... Пускові с-300 розбили, самі ракети розбили - ось вже біля місяця Харків не обстрілюють цими ракетами! Потрібно знищувати літаки, які несуть ці КАБи! Літаки!!!
21.06.2024 09:55 Відповісти
Чув...моцно довбало
21.06.2024 11:05 Відповісти
 
 