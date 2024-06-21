РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости Война
2 454 2

Серия взрывов раздалась вблизи Харькова

Вибухи пролунали поблизу Харкова

В Харькове прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.

Вероятно, взрывы прогремели за пределами города.

Также читайте: Утром оккупанты атаковали Купянский район, ночью били по Изюмскому району Харьковщины

Автор: 

взрыв (6875) Харьков (7728) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КАБи... Пускові с-300 розбили, самі ракети розбили - ось вже біля місяця Харків не обстрілюють цими ракетами! Потрібно знищувати літаки, які несуть ці КАБи! Літаки!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:55 Ответить
Чув...моцно довбало
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
 
 