Серия взрывов раздалась вблизи Харькова
В Харькове прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.
Вероятно, взрывы прогремели за пределами города.
Pavlo Bubenko
Alex Beq
