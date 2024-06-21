Утром оккупанты атаковали Купянский район, ночью били по Изюмскому району Харьковщины

В Харьковской области за прошедшие сутки россияне применили против мирных жителей региона РСЗО, ракеты, артиллерию, минометы, беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 6.33 21 июня из-за вражеского обстрела с. Кругляковка в частном домовладении разрушена летняя кухня и хозяйственные постройки, также поврежден дом.

Ночью враг совершил авиаобстрел с. Боровая. В результате этого повреждены 7 домов, автомобиль, пристройка к магазину.

20 июня российские захватчики обстреляли с. Русские Тишки, там получил ранения мужчина, а также Купянск, повреждено частное домовладение.

