Зранку окупанти атакували Куп’янський район, вночі били по Ізюмському району Харківщини

Обстріли Харківщини 19 червня

У Харківській області минулої доби росіяни застосували проти мирних мешканців регіону РСЗВ, ракети, артилерію, міномети, безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 6.33 21 червня через ворожий обстріл с. Кругляківка у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок.

Вночі ворог здійснив авіаобстріл с. Борова. Внаслідок цього пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину.

20 червня російські загарбники обстріляли с. Руські Тишки, там дістав поранення чоловік, а також Куп'янськ, пошкоджено приватне домоволодіння.

обстріл (30349) Харківщина (6054)
