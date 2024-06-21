УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
389 0

Ввечері та зранку окупанти 6 разів атакували Нікополь дронами-камікадзе, били артилерією по Марганецькій громаді

Наслідки обстрілу Нікополя

Агресор не припиняє обстріли Нікопольщини з різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Не знає спокою від ворожих атак Нікопольщина.

Окупанти продовжували бити по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака РФ на Дніпропетровщину: пошкоджено ЛЕП та житлові будинки, три особи дістали поранення

Автор: 

обстріл (30349) Нікополь (1318) Дніпропетровська область (4142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 