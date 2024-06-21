Ввечері та зранку окупанти 6 разів атакували Нікополь дронами-камікадзе, били артилерією по Марганецькій громаді

Агресор не припиняє обстріли Нікопольщини з різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Не знає спокою від ворожих атак Нікопольщина.

Окупанти продовжували бити по тамтешнім територіям ввечері. Під удар потрапили Марганецька громада та райцентр. Атаки на Нікополь знову поновили під ранок", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що агресор застосував важку артилерію та дрони-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака РФ на Дніпропетровщину: пошкоджено ЛЕП та житлові будинки, три особи дістали поранення