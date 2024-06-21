РУС
Вечером и утром оккупанты 6 раз атаковали Никополь дронами-камикадзе, избивали артиллерией по Марганецкой громаде

Наслідки обстрілу Нікополя

Агрессор не прекращает обстрелы Никопольщины из различных видов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Не знает покоя от вражеских атак Никопольщина.

Оккупанты продолжали бить по тамошним территориям вечером. Под удар попали Марганецкая громада и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

