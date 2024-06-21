Вечером и утром оккупанты 6 раз атаковали Никополь дронами-камикадзе, избивали артиллерией по Марганецкой громаде
Агрессор не прекращает обстрелы Никопольщины из различных видов вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Не знает покоя от вражеских атак Никопольщина.
Оккупанты продолжали бить по тамошним территориям вечером. Под удар попали Марганецкая громада и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро", - говорится в сообщении.
Лысак отметил, что агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль