Ночная атака РФ на Днепропетровщину: повреждены ЛЭП и жилые дома, три человека получили ранения

В ночь на 20 июня российские захватчики атаковали дронами и ракетами Днепропетровскую область, в двух районах области пострадали трое гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

"Ночью враг совершил массированную атаку на область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахедов и 4 ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине", - говорится в сообщении.

Лысак отметил, что в Криворожском и Никопольском районах пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"На Никопольщине также повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. А еще - строительная техника", - добавил Лысак.

Напомним, ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы были в Днепре и Запорожской области. По информации НЭК "Укрэнерго", ночью 20 июня "шахеды" нанесли очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

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