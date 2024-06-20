Нічна атака РФ на Дніпропетровщину: пошкоджено ЛЕП та житлові будинки, три особи дістали поранення

У ніч проти 20 червня російські загарбники атакували дронами та ракетами Дніпропетровську область, у двох районах області постраждали троє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

"Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5⃣ шахедів та 4⃣ ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині", - йдеться в повідомленні.

Лисак зазначив, що у Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще - будівельна техніка", - додав Лисак.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області. За інформацією НЕК "Укренерго", вночі 20 червня "шахеди" завдали чергового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

