У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомила у Telegram Поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили в поліції о 23:42, 21 червня.

Незадовго до цього по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Також Повітряні Сили повідомляли про запуск окупантами ударних БПЛА з південного напрямку.

