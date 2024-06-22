У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомила у Telegram Поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили в поліції о 23:42, 21 червня.
Незадовго до цього по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Також Повітряні Сили повідомляли про запуск окупантами ударних БПЛА з південного напрямку.
