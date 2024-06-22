Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові: кількість загиблих зросла до 3, 19 осіб поранені. ВIДЕО

Російські терористи знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, є влучання в житловий будинок.

Про це повідомляє у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих.

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.

Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - додає глава держави.

