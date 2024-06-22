Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові: кількість загиблих зросла до 3, 19 осіб поранені. ВIДЕО
Російські терористи знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, є влучання в житловий будинок.
Про це повідомляє у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих.
"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.
Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - додає глава держави.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по району щільної забудови у Харкові.
Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
А по дип. каналам, в твіттер, по лінії МВС максимально відпрацьовувати.
Рашисти луплять бомбами в будинки, а ми після кожного разу лише ППО просимо.
Невже нікому в світі ніколи не набридне країна-терорист.
А свій підпис під дозволом на захід сонця сьогодні він вже поставив?
А
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
З остатнім згоден.
Проте всі чомусь вважали, що "халяви" вистачить
Зараз треба просити зброю, та дозволи - ніхто особливо не надає...
З радістю нададуть кредити на відновлення, тому що "халяви" не вистачило - якщо виплачувати буде Україна
інакше, навіть не можуть дійти згоди, хто буде оплачувати 50млрд кредиту, котрі передбачені за рахунок росії, якщо щось піде не так...
цілодобово ?
Де обіцяні дрони , Вова , може дасте українцям відповідь ??😡
- [перед повномасштабкою] росія не нападе
- [перший день] лишайтесь вдома, росіяни б'ють тільки по військовій інфраструктурі
- [зима 2022] якщо росіяни битимуть по Києву, ми вдаримо по москві .
- [осінь 2023] плануємо звільнити 3 міста, які я не можу вам назвати
Це треба показувати в ООН кожен день. Де Ф-16?
А полковника Дудіна,який рятував Харків від рашистського бліцкрігу,а зараз сидить в тюремних застінках за це-не показував?
По тб ходить реклама,де феесбешники вичисляють позиції " студента",по тому як він говорить по звязку,типу,що не можна так робити.
А верховному "студенту",виявлється,можна.