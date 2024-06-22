УКР
Зеленський показав наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок у Харкові: кількість загиблих зросла до 3, 19 осіб поранені. ВIДЕО

Російські терористи знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, є влучання в житловий будинок.

Про це повідомляє у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих

"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.

Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - додає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по району щільної забудови у Харкові.

обстріл (30409) Харків (5854) КАБ (424)
Топ коментарі
+35
Що воно здатне показати? Воно даже не розуміє, що само повинно відповідати за те що на пару роблять с )(уйлом.
показати весь коментар
22.06.2024 17:07 Відповісти
+29
Зеленський показав наслідки влучання

Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
показати весь коментар
22.06.2024 17:11 Відповісти
+25
це наша відповідь за Харків? Пост у телеграмі?
показати весь коментар
22.06.2024 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це наша відповідь за Харків? Пост у телеграмі?
показати весь коментар
22.06.2024 17:03 Відповісти
Що воно здатне показати? Воно даже не розуміє, що само повинно відповідати за те що на пару роблять с )(уйлом.
показати весь коментар
22.06.2024 17:07 Відповісти
Чи рашка колись відповість за геноцид?
показати весь коментар
22.06.2024 17:11 Відповісти
Зеленський показав наслідки влучання

Більше нікому було показати?
Де ж усі поділися?
показати весь коментар
22.06.2024 17:11 Відповісти
Это отчет зеледента путлеру через дерьмака. Неужели кто-то еще думает что зеленому клоуну важна незавивисмость и территориальная целостность Украины?
показати весь коментар
22.06.2024 17:33 Відповісти
Вот как раз тем, кто голосовал за шута, независимость и территориальная целостность и нахрен не нужна. Голосовали они за воссоединение с братским народом. Только непонятно, как шут обдолбанный может повернуть ход истории вспять.
показати весь коментар
22.06.2024 19:21 Відповісти
це треба не в телеграм-каналі писати

А по дип. каналам, в твіттер, по лінії МВС максимально відпрацьовувати.

Рашисти луплять бомбами в будинки, а ми після кожного разу лише ППО просимо.
Невже нікому в світі ніколи не набридне країна-терорист.
показати весь коментар
22.06.2024 17:12 Відповісти
Так вам не на цензор, а на марафон треба. Там і перемога з дня на день, і весь світ з Україною, і нічого не пропало.
показати весь коментар
22.06.2024 17:54 Відповісти
Ого, він і тут підпрацьовує. На мівіну не вистачає.
показати весь коментар
22.06.2024 17:14 Відповісти
Зеленський показав?!? *****,ми б і не знали😱
показати весь коментар
22.06.2024 17:14 Відповісти
Зеленський показав...
А свій підпис під дозволом на захід сонця сьогодні він вже поставив?
показати весь коментар
22.06.2024 17:14 Відповісти
Але красти ні ти ні твій кодляк не припинить...
показати весь коментар
22.06.2024 17:18 Відповісти
Чи то він показав, чи від його імені, щоб не забували
показати весь коментар
22.06.2024 17:18 Відповісти
А чого не черговий відос про саміт миру? Чи гарантії безпеки?
А
показати весь коментар
22.06.2024 17:19 Відповісти
Толку не будет, ЗЕ не знает что делать , просто пи*дец , и это каждый день..
показати весь коментар
22.06.2024 17:26 Відповісти
Звідки у тебе інформація, що він не знає що робити? Він записує щовечора відос - це його робота. Він же актор, а не політик.
показати весь коментар
22.06.2024 17:29 Відповісти
Актор? Блазень дешевий (не у сенсі утримання).
показати весь коментар
22.06.2024 19:22 Відповісти
підри постійно удосконалюють свою наступальну зброю, а підр із банкової у відповідь тільки записує відос. Тому в центр Харкова вже летять каби, а у нас навіть немає вітчизняних ракет.
показати весь коментар
22.06.2024 17:27 Відповісти
Байден, смерть невинных гражданских людей в Харькове лежит на твоей совести! Давай быстрей Ф-16, чего ты тянешь кота за яйца!
показати весь коментар
22.06.2024 17:31 Відповісти
Знову пуцвіреньок звиздить та трясе кулачками про невідворотність покарання.А де негайна відповідь щоб касапи обдристались але поки що ми отримуємо по саме нехочу....
показати весь коментар
22.06.2024 17:33 Відповісти
Царювання зеленського... 5 років ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
показати весь коментар
22.06.2024 17:34 Відповісти
«Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.» - ні, крадуть гарно так, як ніхто не крав. Так що ні на що не залишається. Крадуть стільки, що це не тільки бюджет України, а і бюджет ще декілька країн.

З остатнім згоден.
показати весь коментар
22.06.2024 19:42 Відповісти
Потужне рішення - це був 1.5 роки закон про лендліз, повернення якого передбачалось в 2072 році
Проте всі чомусь вважали, що "халяви" вистачить

Зараз треба просити зброю, та дозволи - ніхто особливо не надає...
З радістю нададуть кредити на відновлення, тому що "халяви" не вистачило - якщо виплачувати буде Україна

інакше, навіть не можуть дійти згоди, хто буде оплачувати 50млрд кредиту, котрі передбачені за рахунок росії, якщо щось піде не так...
показати весь коментар
22.06.2024 17:36 Відповісти
Де відповідь за Харків і харківʼян , яких кацапи знищують
цілодобово ?

Де обіцяні дрони , Вова , може дасте українцям відповідь ??😡
показати весь коментар
22.06.2024 17:43 Відповісти
дрони там же, де і інші обіцянки:

- [перед повномасштабкою] росія не нападе

- [перший день] лишайтесь вдома, росіяни б'ють тільки по військовій інфраструктурі

- [зима 2022] якщо росіяни битимуть по Києву, ми вдаримо по москві .

- [осінь 2023] плануємо звільнити 3 міста, які я не можу вам назвати
показати весь коментар
22.06.2024 17:59 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 17:56 Відповісти
Яке позорище на весь світ! Президент - нікчема, що не організував і не забезпечив оборону, ППО і ПРО країни піариться і фоткається на фоні руйїн і згарищ вчинених ворожими дронами і ракетеми з його же вини. Цей ....... не має гідності і не відчуває ганьби. Наступним ефентним фото-відосіком, мабуть, буде зеленський на фоні убитих, поранених і розтерзаних тіл українців... Обдолбаний аморал.
показати весь коментар
22.06.2024 20:06 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 22:27 Відповісти
імпотент,віддай владу Залужному,бо з тобою,гнида,це буде продовжутись нескінченно
показати весь коментар
22.06.2024 18:07 Відповісти
Де Ви бачили щоб людина з комплексом "янєлох" щось віддавала добровільно? Таке напишете.....
показати весь коментар
22.06.2024 18:49 Відповісти
Це так вибуховою хлилею? Влучило б в дім, то були б одні руїни.

Це треба показувати в ООН кожен день. Де Ф-16?
показати весь коментар
22.06.2024 18:31 Відповісти
зеленський не тільки показав, але й потужно допоміг це оркам зробити
показати весь коментар
22.06.2024 18:33 Відповісти
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ = продолжение ТЕРРОРА.
показати весь коментар
22.06.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 19:24 Відповісти
Цей мерзотник має не "показувати наслідки влучання" А ОРГАНІЗУВАТИ І ЗАБЕЗПЕЧИТИ ППО І ПРО КРАЇНИ! Навіть на цьому піариться падло.
показати весь коментар
22.06.2024 19:25 Відповісти
...Уничтожать при подлете это мокшанско быдло!!! зэШке,лично-когда Тебя терпят,есть шанс,сдать агентуру гб...
показати весь коментар
22.06.2024 19:43 Відповісти
шкода, що на тебе не впало, дермаківське непорозуміння...
показати весь коментар
22.06.2024 20:30 Відповісти
Майже 2,5 роки іде війна. Потрібні висновки. Що далі. Капітуляція чи починаємо справжню війну? Треба щоб ворог втрачав не 1 а принаймні 10 тис. орків на день, розпуск всіх ,,рад,, всі гроші на оборону та зброю, неякіх будов та доріг, всі ухилянти на третій день на фронті ідуть на штурм, мільйон дронів на місяць на фронт, українських ракет в небі має бути більше ніж птахів, всі генерали та керівники установ тільки ті що пройшли фронт.Жодних надій на Америку чи Європу. Чекати на 1 танчик або 1 літачок пів року немає сенсу. Або так або Капітуляція вже завтра. Але це має вирішити український народ. І то вже зараз.
показати весь коментар
22.06.2024 20:53 Відповісти
ну, це не жиди в газовій камері. можна показувать...
показати весь коментар
22.06.2024 21:17 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 22:26 Відповісти
Це він по інтернету,зі свого бункеру показував.
А полковника Дудіна,який рятував Харків від рашистського бліцкрігу,а зараз сидить в тюремних застінках за це-не показував?
показати весь коментар
22.06.2024 22:44 Відповісти
зеленський показав, особисто? Задовбала вже, ця жополизалка!!!!
показати весь коментар
23.06.2024 08:37 Відповісти
Хто Чонгар розмінував коли Зєлєнскій покаже? Чи це фєйк та іпсо а бубачка харошій?
показати весь коментар
23.06.2024 11:17 Відповісти
Як би то не показав ЗЕшмаркля то б зробили шпигуни та посібники РФ. Та ще й отримали реальний термін за те що виклали відео з місцем прильоту...
показати весь коментар
23.06.2024 11:45 Відповісти
Сумно за руйнування та жертви. Але будинок міцний виявився.
показати весь коментар
23.06.2024 13:38 Відповісти
"Студент,студент,ха.ха.ха...".
По тб ходить реклама,де феесбешники вичисляють позиції " студента",по тому як він говорить по звязку,типу,що не можна так робити.
А верховному "студенту",виявлється,можна.
показати весь коментар
23.06.2024 15:53 Відповісти
 
 