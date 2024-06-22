Ворог ударив по району щільної забудови у Харкові: 2 загиблих, 18 людей поранені (оновлено)

Вдень 22 червня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи!", - написав він.

Більше інформації наразі не відомо.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Також читайте: У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Місця влучань перевіряють екстрені служби.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови", - згодом додав Терехов.

"Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", - інформує Терехов о 15.26.

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.

"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - о 15.34 інформує Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 18-ти", - о 15.58 зазначив Терехов.