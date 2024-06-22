УКР
Ворог ударив по району щільної забудови у Харкові: 2 загиблих, 18 людей поранені (оновлено)

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Вдень 22 червня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи!", - написав він.

Більше інформації наразі не відомо. 

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Також читайте: У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Місця влучань перевіряють екстрені служби.

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови", - згодом додав Терехов.

"Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", - інформує Терехов о 15.26. 

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.

"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - о 15.34 інформує Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 18-ти", - о 15.58 зазначив Терехов.

Топ коментарі
+12
До чого тут той всратий Белгород ? Вони КАБи кидають з лiтакiв.
Дайте, нарештi, ПВО нормальне чи Ф-16.

Харкову легше не стане навiть як зникне той Белгород. Треба захист з неба.
показати весь коментар
22.06.2024 15:57 Відповісти
+9
Пішла *****, кацапка, йди на "однокласснікі", там ворожнечу розпалюй.
27 травня на цензорі зареєструвалася, і вже харківʼяни їй не такі.
Харківʼяни залишили своє місто, тому що за 2,5 роки ще не було жодної доби без обстрілів. Ризик загинути в Харкові - найвищий серед усіх великих міст України.
показати весь коментар
22.06.2024 16:10 Відповісти
+8
Не будет Харькову легче, если мы будем тратить дефицитные боеприпасы по гражданским объектам Белгорода. Кацапам насрать на своих - и даже больше - они с удовольствием будут "мстить" и на весь мир распространять кадры, как украинцы бьют по мирным.
Бить нужно по аэродромам, сбивать самолеты террористов, тратить все боеприпасы, чтобы уничтожать вас, оккупантов, а не на гражданские объекты растрачивать ресурсы.
показати весь коментар
22.06.2024 16:20 Відповісти
Відповіді по Білгороду звичайно не буде.
показати весь коментар
22.06.2024 15:33 Відповісти
До чого тут той всратий Белгород ? Вони КАБи кидають з лiтакiв.
Дайте, нарештi, ПВО нормальне чи Ф-16.

Харкову легше не стане навiть як зникне той Белгород. Треба захист з неба.
показати весь коментар
22.06.2024 15:57 Відповісти
По аэродромам бить надо.
показати весь коментар
22.06.2024 16:02 Відповісти
Не будет Харькову легче, если мы будем тратить дефицитные боеприпасы по гражданским объектам Белгорода. Кацапам насрать на своих - и даже больше - они с удовольствием будут "мстить" и на весь мир распространять кадры, как украинцы бьют по мирным.
Бить нужно по аэродромам, сбивать самолеты террористов, тратить все боеприпасы, чтобы уничтожать вас, оккупантов, а не на гражданские объекты растрачивать ресурсы.
показати весь коментар
22.06.2024 16:20 Відповісти
Кацап, иди домой, здесь нет водки. На своих мирных вам, кацапам, всегда наплевать было и своих мирных у кацапов много больше, чем аэродромов.
показати весь коментар
22.06.2024 19:07 Відповісти
Вот и сегодня терпила конченая, УБИТЫЕ и ПОКАЛЕЧЕНЫЕ дети и женщины в Харькове на ТВОЕЙ совети .
показати весь коментар
22.06.2024 19:09 Відповісти
Нет, кацап. Все убитые в этой войне украинцы - на совести твоей и твоих соотечественников.
И мы обязательно будем *********** всех ваших военных преступников. Но развести нас на то, чтобы мы били вместо твоих сослужившем по мирняку - у тебя не получится. Будем бить четко по вам.
показати весь коментар
22.06.2024 19:12 Відповісти
Типичный кацап, надеется на победу Трампа, как и все кацапы.
показати весь коментар
23.06.2024 01:19 Відповісти
"кацап...кацап...кацап" - ты дебил. Поищи Трампа у себя в унитазе.
показати весь коментар
23.06.2024 11:16 Відповісти
Да у тебя из всех постов рога кацапские торчат. Ты реально думал, что не палишься своей кровожадностью и хамством, кацап под прокси? Украинцы так как ты никогда не пишут.
показати весь коментар
23.06.2024 12:31 Відповісти
Кацап, лепить отмазки тут бесполезно - твою сущность за километр видно. И никогда еще терроризм не поеждался терроризмом. Так что уничтожать мы будем ваши склады боеприпасов, аэродромы, самолеты и личный состав, а не растрачиваться на гражданских, на которых вашему племени андрофагов плевать.
показати весь коментар
23.06.2024 15:09 Відповісти
Пздц ти наївний.
До слова - я всi цi каби чую на власнi вуха.
Не вам тут розповiдати про те що Х-ву допоможе.
показати весь коментар
22.06.2024 16:26 Відповісти
Да без проблем слушай , если ты мазохист.
А кацапы пока пляшут от БЕЗНАКАЗАННОСТИ и радости что МИРНЫХ украинцев УБИВАЮТ.
показати весь коментар
22.06.2024 19:01 Відповісти
Он не наивный. Это кацап и есть - он уже не первый раз на разных ресурсах пытается раскачать украинцев, чтобы били не по военным целям, а по мирным. Кацапью такое выгодно.
показати весь коментар
22.06.2024 19:09 Відповісти
Радоваться когда гибнут мирные россияне так же гадко, как радость россиян что гибнут украинцы.
Ні це не также гидко. Різниця є.
показати весь коментар
22.06.2024 17:33 Відповісти
є такі. Одна з них сказала що Україна - це ісконно руська земля. Вона прожила тут до 20 років.
То якщо це з нею трапиться - то земля їй бетоном.
показати весь коментар
23.06.2024 00:00 Відповісти
А как вы догадались ? Не будет, а то путен нападёт
показати весь коментар
22.06.2024 16:12 Відповісти
ну, і де аеророзвідка? Все кольору хакі на околицях Бєлгорода вже повинно бути винесене хаймарсами.
показати весь коментар
22.06.2024 15:41 Відповісти
Ху&ло не остановіть відповідь на белгород!

Він готов жертвавувати любим містом ( окрім мацкви) або знищити Харків.

Його зупинить тільки сила.
Слава ЗСУ! Тут будуеться перемога.
показати весь коментар
22.06.2024 15:43 Відповісти
Навіщо цей висер?
показати весь коментар
22.06.2024 15:58 Відповісти
Пішла *****, кацапка, йди на "однокласснікі", там ворожнечу розпалюй.
27 травня на цензорі зареєструвалася, і вже харківʼяни їй не такі.
Харківʼяни залишили своє місто, тому що за 2,5 роки ще не було жодної доби без обстрілів. Ризик загинути в Харкові - найвищий серед усіх великих міст України.
показати весь коментар
22.06.2024 16:10 Відповісти
ти можеш приїхати в Харків і попрацювати в Червоному хресті
або в госпіталі
Не хочеш?
показати весь коментар
22.06.2024 16:15 Відповісти
Дурепа
показати весь коментар
22.06.2024 16:26 Відповісти
Херсон - не краще
показати весь коментар
22.06.2024 17:34 Відповісти
Так ти ще і стукачка, і кому свої спостереження доповідаєш
показати весь коментар
22.06.2024 16:30 Відповісти
яка ж ти цинічна мерзота!
показати весь коментар
22.06.2024 17:43 Відповісти
Не розпалюй. Не на часі. Тим паче, що пишеш явно не з Харкова
показати весь коментар
22.06.2024 16:13 Відповісти
Якщо Бандера жив в Німеччині, то чому тобі харківʼяни в Німеччині погані? Вони залишили місто, щоб не загинути. Чим вони гірші за тебе?
показати весь коментар
22.06.2024 16:21 Відповісти
Це ти себе з Бендерою порівнюєш, не той рівень у тебе
показати весь коментар
22.06.2024 16:25 Відповісти
Кацап Марта - ПНХ! Крапка.
показати весь коментар
22.06.2024 16:14 Відповісти
Свою країну найкраще любити здалеку, так? Приїдь до нас у Харків і подивися як тут до кацапів ставляться
показати весь коментар
22.06.2024 16:18 Відповісти
Росмовою розмовляють на фронті і наші захисники. Вони на твоє теж не українці? Кацапи?
показати весь коментар
22.06.2024 16:42 Відповісти
Харkiв-мicto Герой!
показати весь коментар
22.06.2024 20:40 Відповісти
Може таки уїбать без спросу атакамсами по аеродромах? Це ж захист від агрессії, чи ні?
показати весь коментар
22.06.2024 16:11 Відповісти
Это не ворог ударив, это Ху...лостановские мрази бьют, по любимым ими рюсько говорящему населению. Мрази одним словом. Враги были бы более порядочные
показати весь коментар
22.06.2024 16:22 Відповісти
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян і не руйнували інфраструктуру ,куди там німецьким нацистам ця орда свідомо знищує українців це геноцид ,на жаль ні влада ні світове співтовариство не дуже турбуются цим ,для когось головне рейтинг.
показати весь коментар
22.06.2024 16:28 Відповісти
Сидел в гараже, сначала услышал свист, потом 3 или 4 удара. сигналки в машинах сработали, потом матюки из балконов про е...ную русню, потом тревога.
показати весь коментар
22.06.2024 16:31 Відповісти
https://x.com/i/status/1804440389614543159 ну, там теж не все гут...
але невиправні...
показати весь коментар
22.06.2024 16:44 Відповісти
 
 