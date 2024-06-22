Ворог ударив по району щільної забудови у Харкові: 2 загиблих, 18 людей поранені (оновлено)
Вдень 22 червня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи!", - написав він.
Більше інформації наразі не відомо.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову.
Місця влучань перевіряють екстрені служби.
"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови", - згодом додав Терехов.
"Є загиблі і поранені. Удар прийшовся по житловому будинку", - інформує Терехов о 15.26.
За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.
"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - о 15.34 інформує Синєгубов.
"Кількість постраждалих зросла до 18-ти", - о 15.58 зазначив Терехов.
Дайте, нарештi, ПВО нормальне чи Ф-16.
Харкову легше не стане навiть як зникне той Белгород. Треба захист з неба.
Бить нужно по аэродромам, сбивать самолеты террористов, тратить все боеприпасы, чтобы уничтожать вас, оккупантов, а не на гражданские объекты растрачивать ресурсы.
И мы обязательно будем *********** всех ваших военных преступников. Но развести нас на то, чтобы мы били вместо твоих сослужившем по мирняку - у тебя не получится. Будем бить четко по вам.
До слова - я всi цi каби чую на власнi вуха.
Не вам тут розповiдати про те що Х-ву допоможе.
А кацапы пока пляшут от БЕЗНАКАЗАННОСТИ и радости что МИРНЫХ украинцев УБИВАЮТ.
Ні це не также гидко. Різниця є.
То якщо це з нею трапиться - то земля їй бетоном.
Він готов жертвавувати любим містом ( окрім мацкви) або знищити Харків.
Його зупинить тільки сила.
Слава ЗСУ! Тут будуеться перемога.
27 травня на цензорі зареєструвалася, і вже харківʼяни їй не такі.
Харківʼяни залишили своє місто, тому що за 2,5 роки ще не було жодної доби без обстрілів. Ризик загинути в Харкові - найвищий серед усіх великих міст України.
або в госпіталі
Не хочеш?
але невиправні...