Враг ударил по району плотной застройки в Харькове: 2 погибших, 18 человек ранены (обновлено)
Днем 22 июня 2024 года в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы!", - написал он.
Больше информации пока не известно.
Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
Места попаданий проверяют экстренные службы.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - впоследствии добавил Терехов.
"Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому", - сообщил Терехов в 15.26.
По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека.
"По меньшей мере, двое получили ранения. Обследование продолжается", - в 15.34 информирует Синегубов.
"Количество пострадавших выросло до 18-ти", - в 15.58 отметил Терехов.
Дайте, нарештi, ПВО нормальне чи Ф-16.
Харкову легше не стане навiть як зникне той Белгород. Треба захист з неба.
Бить нужно по аэродромам, сбивать самолеты террористов, тратить все боеприпасы, чтобы уничтожать вас, оккупантов, а не на гражданские объекты растрачивать ресурсы.
И мы обязательно будем *********** всех ваших военных преступников. Но развести нас на то, чтобы мы били вместо твоих сослужившем по мирняку - у тебя не получится. Будем бить четко по вам.
До слова - я всi цi каби чую на власнi вуха.
Не вам тут розповiдати про те що Х-ву допоможе.
А кацапы пока пляшут от БЕЗНАКАЗАННОСТИ и радости что МИРНЫХ украинцев УБИВАЮТ.
Ні це не также гидко. Різниця є.
То якщо це з нею трапиться - то земля їй бетоном.
Він готов жертвавувати любим містом ( окрім мацкви) або знищити Харків.
Його зупинить тільки сила.
Слава ЗСУ! Тут будуеться перемога.
27 травня на цензорі зареєструвалася, і вже харківʼяни їй не такі.
Харківʼяни залишили своє місто, тому що за 2,5 роки ще не було жодної доби без обстрілів. Ризик загинути в Харкові - найвищий серед усіх великих міст України.
або в госпіталі
Не хочеш?
але невиправні...