6 341 70

Враг ударил по району плотной застройки в Харькове: 2 погибших, 18 человек ранены (обновлено)

Дозвіл бити по РФ покращив ситуацію з обстрілами Харкова, - Терехов

Днем 22 июня 2024 года в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы!", - написал он.

Больше информации пока не известно.

Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове были взрывы во время воздушной тревоги

Места попаданий проверяют экстренные службы.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - впоследствии добавил Терехов.

"Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому", - сообщил Терехов в 15.26.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека.

"По меньшей мере, двое получили ранения. Обследование продолжается", - в 15.34 информирует Синегубов.

"Количество пострадавших выросло до 18-ти", - в 15.58 отметил Терехов.

Топ комментарии
+12
До чого тут той всратий Белгород ? Вони КАБи кидають з лiтакiв.
Дайте, нарештi, ПВО нормальне чи Ф-16.

Харкову легше не стане навiть як зникне той Белгород. Треба захист з неба.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:57 Ответить
+9
Пішла *****, кацапка, йди на "однокласснікі", там ворожнечу розпалюй.
27 травня на цензорі зареєструвалася, і вже харківʼяни їй не такі.
Харківʼяни залишили своє місто, тому що за 2,5 роки ще не було жодної доби без обстрілів. Ризик загинути в Харкові - найвищий серед усіх великих міст України.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:10 Ответить
+8
Не будет Харькову легче, если мы будем тратить дефицитные боеприпасы по гражданским объектам Белгорода. Кацапам насрать на своих - и даже больше - они с удовольствием будут "мстить" и на весь мир распространять кадры, как украинцы бьют по мирным.
Бить нужно по аэродромам, сбивать самолеты террористов, тратить все боеприпасы, чтобы уничтожать вас, оккупантов, а не на гражданские объекты растрачивать ресурсы.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:20 Ответить
Відповіді по Білгороду звичайно не буде.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:33 Ответить
По аэродромам бить надо.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:02 Ответить
Кацап, иди домой, здесь нет водки. На своих мирных вам, кацапам, всегда наплевать было и своих мирных у кацапов много больше, чем аэродромов.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:07 Ответить
Вот и сегодня терпила конченая, УБИТЫЕ и ПОКАЛЕЧЕНЫЕ дети и женщины в Харькове на ТВОЕЙ совети .
показать весь комментарий
22.06.2024 19:09 Ответить
Нет, кацап. Все убитые в этой войне украинцы - на совести твоей и твоих соотечественников.
И мы обязательно будем *********** всех ваших военных преступников. Но развести нас на то, чтобы мы били вместо твоих сослужившем по мирняку - у тебя не получится. Будем бить четко по вам.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:12 Ответить
Типичный кацап, надеется на победу Трампа, как и все кацапы.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:19 Ответить
"кацап...кацап...кацап" - ты дебил. Поищи Трампа у себя в унитазе.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:16 Ответить
Да у тебя из всех постов рога кацапские торчат. Ты реально думал, что не палишься своей кровожадностью и хамством, кацап под прокси? Украинцы так как ты никогда не пишут.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:31 Ответить
Кацап, лепить отмазки тут бесполезно - твою сущность за километр видно. И никогда еще терроризм не поеждался терроризмом. Так что уничтожать мы будем ваши склады боеприпасов, аэродромы, самолеты и личный состав, а не растрачиваться на гражданских, на которых вашему племени андрофагов плевать.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:09 Ответить
Пздц ти наївний.
До слова - я всi цi каби чую на власнi вуха.
Не вам тут розповiдати про те що Х-ву допоможе.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:26 Ответить
Да без проблем слушай , если ты мазохист.
А кацапы пока пляшут от БЕЗНАКАЗАННОСТИ и радости что МИРНЫХ украинцев УБИВАЮТ.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:01 Ответить
Он не наивный. Это кацап и есть - он уже не первый раз на разных ресурсах пытается раскачать украинцев, чтобы били не по военным целям, а по мирным. Кацапью такое выгодно.
показать весь комментарий
22.06.2024 19:09 Ответить
Радоваться когда гибнут мирные россияне так же гадко, как радость россиян что гибнут украинцы.
Ні це не также гидко. Різниця є.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:33 Ответить
є такі. Одна з них сказала що Україна - це ісконно руська земля. Вона прожила тут до 20 років.
То якщо це з нею трапиться - то земля їй бетоном.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:00 Ответить
А как вы догадались ? Не будет, а то путен нападёт
показать весь комментарий
22.06.2024 16:12 Ответить
ну, і де аеророзвідка? Все кольору хакі на околицях Бєлгорода вже повинно бути винесене хаймарсами.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:41 Ответить
Ху&ло не остановіть відповідь на белгород!

Він готов жертвавувати любим містом ( окрім мацкви) або знищити Харків.

Його зупинить тільки сила.
Слава ЗСУ! Тут будуеться перемога.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:43 Ответить
Навіщо цей висер?
показать весь комментарий
22.06.2024 15:58 Ответить
ти можеш приїхати в Харків і попрацювати в Червоному хресті
або в госпіталі
Не хочеш?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:15 Ответить
Дурепа
показать весь комментарий
22.06.2024 16:26 Ответить
Херсон - не краще
показать весь комментарий
22.06.2024 17:34 Ответить
Так ти ще і стукачка, і кому свої спостереження доповідаєш
показать весь комментарий
22.06.2024 16:30 Ответить
яка ж ти цинічна мерзота!
показать весь комментарий
22.06.2024 17:43 Ответить
Не розпалюй. Не на часі. Тим паче, що пишеш явно не з Харкова
показать весь комментарий
22.06.2024 16:13 Ответить
Якщо Бандера жив в Німеччині, то чому тобі харківʼяни в Німеччині погані? Вони залишили місто, щоб не загинути. Чим вони гірші за тебе?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:21 Ответить
Це ти себе з Бендерою порівнюєш, не той рівень у тебе
показать весь комментарий
22.06.2024 16:25 Ответить
Кацап Марта - ПНХ! Крапка.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:14 Ответить
Свою країну найкраще любити здалеку, так? Приїдь до нас у Харків і подивися як тут до кацапів ставляться
показать весь комментарий
22.06.2024 16:18 Ответить
Росмовою розмовляють на фронті і наші захисники. Вони на твоє теж не українці? Кацапи?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:42 Ответить
Харkiв-мicto Герой!
показать весь комментарий
22.06.2024 20:40 Ответить
Може таки уїбать без спросу атакамсами по аеродромах? Це ж захист від агрессії, чи ні?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:11 Ответить
Это не ворог ударив, это Ху...лостановские мрази бьют, по любимым ими рюсько говорящему населению. Мрази одним словом. Враги были бы более порядочные
показать весь комментарий
22.06.2024 16:22 Ответить
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян і не руйнували інфраструктуру ,куди там німецьким нацистам ця орда свідомо знищує українців це геноцид ,на жаль ні влада ні світове співтовариство не дуже турбуются цим ,для когось головне рейтинг.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:28 Ответить
Сидел в гараже, сначала услышал свист, потом 3 или 4 удара. сигналки в машинах сработали, потом матюки из балконов про е...ную русню, потом тревога.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:31 Ответить
https://x.com/i/status/1804440389614543159 ну, там теж не все гут...
але невиправні...
показать весь комментарий
22.06.2024 16:44 Ответить
 
 