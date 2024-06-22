Враг ударил по району плотной застройки в Харькове: 2 погибших, 18 человек ранены (обновлено)

Днем 22 июня 2024 года в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы!", - написал он.

Больше информации пока не известно.

Позже председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

Места попаданий проверяют экстренные службы.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - впоследствии добавил Терехов.

"Есть погибшие и раненые. Удар пришелся по жилому дому", - сообщил Терехов в 15.26.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека.

"По меньшей мере, двое получили ранения. Обследование продолжается", - в 15.34 информирует Синегубов.

"Количество пострадавших выросло до 18-ти", - в 15.58 отметил Терехов.