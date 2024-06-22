Удар РФ по Харькову: Количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей 12, 13 и 17 лет. ВИДЕО+ФОТО
В результате удара россиян по Харькову 22 июня три человека погибли и уже известно о 37 раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и показал фото последствий удара оккупантов по городу.
Глава ОВА сообщил, что россияне запустили по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода.
По состоянию на 17:08 было известно о трех погибших и по меньшей мере 25 раненых.
В частности, 16 человек госпитализированы, двое из них - дети.
Как отметил Синегубов, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины.
Уже в 17:57 стало известно, что количество раненых увеличилось до 37.
"Медики борются за жизнь четырех пациентов - двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.
Обновлена информация о пострадавших
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых в Харькове возросло до 41 человека. Среди них двое детей, 24 женщины и 15 мужчин.
6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также сообщается, что среди погибших двое мужчин и 41-летняя женщина, которая во время обстрела Основанского района выходила на остановку общественного транспорта из троллейбуса.
По информации по состоянию на 20:20, количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и трое девушек в возрасте 12, 13 и 17 лет.
В 21:33 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове выросло до 54.
Воно взагалі буде кумедно. Після закінчення війни ми зможемо виїжджати за кордон. І тут на вулицях Парижу, Берліну, Мадриду чи Каїру бачиш товстопузе тупориле з колорадською стрічкою. Жити йому секунди дві, максимум.
якщо зараз цього не відбувається, то і після війни навряд
В мене побратим поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. І нарвався на вулиці на кацапа. Його тепер Інтерпол розшукує, до нас ДБР приїжджало. Не відпустимо. Нема у нас такої людини, всьо ))
Між нами з тобою є різниця. Друже, я воїн. Так сталося.
Якщо хочеш - я тебе теж навчу. Насправді, це не складно.
Пане Олег, респект Вам і повага.
На першому поверсі на углу де зараз завали був магазнчик дверей, як не дивно з написом "Двері Білорусі", ніби в білорусі найкращі двері у світі .....Мразота кацапська, вниз по цій же вулиці у 200 метрах вони РСЗВ знищили центральний Фокстрот Харкова ще у 2022 му.
https://24tv.ua/ru/bomby-umpb-d-30-chto-izvestno-ob-ih-dalnosti-24-kanal_n2562544