Удар РФ по Харькову: Количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей 12, 13 и 17 лет. ВИДЕО+ФОТО

В результате удара россиян по Харькову 22 июня три человека погибли и уже известно о 37 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и показал фото последствий удара оккупантов по городу.

Глава ОВА сообщил, что россияне запустили по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 из Белгорода.

По состоянию на 17:08 было известно о трех погибших и по меньшей мере 25 раненых.

В частности, 16 человек госпитализированы, двое из них - дети.

Как отметил Синегубов, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины.

Уже в 17:57 стало известно, что количество раненых увеличилось до 37.

"Медики борются за жизнь четырех пациентов - двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.









Обновлена ​​информация о пострадавших

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых в Харькове возросло до 41 человека. Среди них двое детей, 24 женщины и 15 мужчин.

6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что среди погибших двое мужчин и 41-летняя женщина, которая во время обстрела Основанского района выходила на остановку общественного транспорта из троллейбуса.

По информации по состоянию на 20:20, количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и трое девушек в возрасте 12, 13 и 17 лет.

В 21:33 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове выросло до 54.