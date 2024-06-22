Удар РФ по Харкову: Кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок удару росіян по Харкову 22 червня три людини загинули і вже відомо про 54 постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав фото наслідків удару окупантів по місту.
Голова ОВА повідомив, що росіяни запустили по цивільних людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.
Станом на 17.08 було відомо про трьох загиблих та щонайменше 25 поранених.
Зокрема, 16 людей госпіталізовані, двоє з них - діти.
Як зазначив Синєгубов, чотири людини перебувають у важкому стані.
Також повідомляється, що пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.
Вже о 17.57 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 37.
"Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані", - розповів голова ОВА.
Оновлена інформація щодо постраждалих
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених у Харкові зросла до 41 людини. Серед них двоє дітей, 24 жінки та 15 чоловіків.
6 постраждалих перебувають у важкому стані.
Також повідомляється, що серед загиблих двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса.
За інформацією станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років.
О 21:33 Синегубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 54.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воно взагалі буде кумедно. Після закінчення війни ми зможемо виїжджати за кордон. І тут на вулицях Парижу, Берліну, Мадриду чи Каїру бачиш товстопузе тупориле з колорадською стрічкою. Жити йому секунди дві, максимум.
якщо зараз цього не відбувається, то і після війни навряд
В мене побратим поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. І нарвався на вулиці на кацапа. Його тепер Інтерпол розшукує, до нас ДБР приїжджало. Не відпустимо. Нема у нас такої людини, всьо ))
Між нами з тобою є різниця. Друже, я воїн. Так сталося.
Якщо хочеш - я тебе теж навчу. Насправді, це не складно.
Пане Олег, респект Вам і повага.
На першому поверсі на углу де зараз завали був магазнчик дверей, як не дивно з написом "Двері Білорусі", ніби в білорусі найкращі двері у світі .....Мразота кацапська, вниз по цій же вулиці у 200 метрах вони РСЗВ знищили центральний Фокстрот Харкова ще у 2022 му.
https://24tv.ua/ru/bomby-umpb-d-30-chto-izvestno-ob-ih-dalnosti-24-kanal_n2562544