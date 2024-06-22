Удар РФ по Харкову: Кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок удару росіян по Харкову 22 червня три людини загинули і вже відомо про 54 постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав фото наслідків удару окупантів по місту.

Голова ОВА повідомив, що росіяни запустили по цивільних людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Станом на 17.08 було відомо про трьох загиблих та щонайменше 25 поранених.

Зокрема, 16 людей госпіталізовані, двоє з них - діти.

Як зазначив Синєгубов, чотири людини перебувають у важкому стані.

Також повідомляється, що пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Вже о 17.57 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 37.

"Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані", - розповів голова ОВА.









Оновлена інформація щодо постраждалих

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених у Харкові зросла до 41 людини. Серед них двоє дітей, 24 жінки та 15 чоловіків.

6 постраждалих перебувають у важкому стані.

Також повідомляється, що серед загиблих двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса.

За інформацією станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років.

О 21:33 Синегубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 54.