8 868 35

Удар РФ по Харкову: Кількість постраждалих збільшилася до 54, серед них троє дітей віком 12, 13 та 17 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок удару росіян по Харкову 22 червня три людини загинули і вже відомо про 54 постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і показав фото наслідків удару окупантів по місту.

Голова ОВА повідомив, що росіяни запустили по цивільних людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Станом на 17.08 було відомо про трьох загиблих та щонайменше 25 поранених.

Зокрема, 16 людей госпіталізовані, двоє з них - діти.

Як зазначив Синєгубов, чотири людини перебувають у важкому стані.

Удар РФ по Харкову 22 червня

Також повідомляється, що пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Вже о 17.57 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 37.

"Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані", - розповів голова ОВА.

Удар РФ по Харкову 22 червняУдар РФ по Харкову 22 червня
Удар РФ по Харкову 22 червня
Удар РФ по Харкову 22 червня
Удар РФ по Харкову 22 червня

Оновлена інформація щодо постраждалих

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених у Харкові зросла до 41 людини. Серед них двоє дітей, 24 жінки та 15 чоловіків.

6 постраждалих перебувають у важкому стані.

Також повідомляється, що серед загиблих двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу Основʼянського району виходила на зупинку громадського транспорту з тролейбуса.

За інформацією станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років.

О 21:33 Синегубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 54.

+15
Голожопое, кацарылое чурбаньё нужно уничтожить полностью до единого
22.06.2024 18:33 Відповісти
+13
Усі війни колись закінчуються. Не знаю, як це було після 2-ї світової, але абсолютно точно знаю - бачиш росіянина - вбий його. Ця кровава бійня вже назавжди. Вони не люди. Тварі.

Воно взагалі буде кумедно. Після закінчення війни ми зможемо виїжджати за кордон. І тут на вулицях Парижу, Берліну, Мадриду чи Каїру бачиш товстопузе тупориле з колорадською стрічкою. Жити йому секунди дві, максимум.
22.06.2024 18:37 Відповісти
+8
А хто з наших зараз за кордоном? Лише ухилянти. Вони не воїни.

В мене побратим поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. І нарвався на вулиці на кацапа. Його тепер Інтерпол розшукує, до нас ДБР приїжджало. Не відпустимо. Нема у нас такої людини, всьо ))
22.06.2024 18:50 Відповісти
Голожопое, кацарылое чурбаньё нужно уничтожить полностью до единого
22.06.2024 18:33 Відповісти
Неее, тут ДЕБИЛЫ в комментах кричат - НЕЛЬЗЯ уничтожать, ни вкоем случае, "а то путен нападёт" Бить надо ТОЛЬКО "по аэродромам, по аэродромам"
22.06.2024 19:07 Відповісти
І починати треба з офісу просроченного Лідора.
22.06.2024 21:28 Відповісти
Усі війни колись закінчуються. Не знаю, як це було після 2-ї світової, але абсолютно точно знаю - бачиш росіянина - вбий його. Ця кровава бійня вже назавжди. Вони не люди. Тварі.

Воно взагалі буде кумедно. Після закінчення війни ми зможемо виїжджати за кордон. І тут на вулицях Парижу, Берліну, Мадриду чи Каїру бачиш товстопузе тупориле з колорадською стрічкою. Жити йому секунди дві, максимум.
22.06.2024 18:37 Відповісти
> бачиш товстопузе тупориле з колорадською стрічкою. Жити йому секунди дві, максимум.

якщо зараз цього не відбувається, то і після війни навряд
22.06.2024 18:45 Відповісти
А хто з наших зараз за кордоном? Лише ухилянти. Вони не воїни.

В мене побратим поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. І нарвався на вулиці на кацапа. Його тепер Інтерпол розшукує, до нас ДБР приїжджало. Не відпустимо. Нема у нас такої людини, всьо ))
22.06.2024 18:50 Відповісти
За кордоном люди, які працюють. А те, що ви пишете - наслідки ПТСР. Он в Дарницькому районі Києва побили учасника бойових дій, бойовики Тищенко образили воїна в Дніпрі - і що? І нічого
22.06.2024 22:48 Відповісти
Андрей В Бельгії опинився після того, як у Харкові 06.03.2022 біля 700метрів від сьогодняшнього руйнування будинку біля аавтовокзала та колишнього заводу авторучки,а там ще є і госпіталь маленький для військових, я лишився житла, теж від вибуху во двор на площі Небесної сотні. С жінкою, при дуже поганому здоров'ї,потрібна була операція, покинув Харків 07.03.2022р..Родичей вже нема,житла,здороав'я теж та було 75р.Був на двух Майданах.болячі відчував,що мої співвідчизники с 1992р в більшості,приблизно 95% не помічали як рф почала здійснювати свій план щоб поставити Україну в залежність до неї.Здобули незалежність у 1991р.,а реформ не робили.А з нинішньої владою ще стали руйнуватися державні інститути при шаленої політичної корупції.Тут я кожний день в новинах з України.богато спілкуюсь з харків'янами. Моє відчуття далеко від пісімізму.Впевнений в поразку рашизма.тому що він преречений.Дякую нашим воїнам та ВСУ.Україна понад усе!!! Моє побожанє до Вас, не називайте всіх тих, хто закордонам ухилянтами.Їх в пропорції такеж саме як і в Україні на сьогодні,а не на період 2014-по середину23рАндрей Вам респект і здоров'я.Україна була,є і буде!.
23.06.2024 01:29 Відповісти
Володимир, тримайтеся.
23.06.2024 01:50 Відповісти
Ага. Потом на суде говоришь, что не любишь толстопузотупорылых с колорадкой, и со спокойной душой уезжаешь лет на двадцать за решетку. Из-за мешка лайна.
22.06.2024 22:20 Відповісти
Друже, дозволь поцікавится -ти ж і від війни пропетляв? Вірно? Ти ж цивільний.
Між нами з тобою є різниця. Друже, я воїн. Так сталося.

Якщо хочеш - я тебе теж навчу. Насправді, це не складно.
22.06.2024 22:39 Відповісти
Нет, друже, я не пропетляв. Моя война закончилась 9 декабря 1983 года. А новым трюкам меня уже учить поздно, как никак 7й десяток пошел. Такие дела, воин.
22.06.2024 22:42 Відповісти
Олег, а де саме проходив срочку? Мене готували на Афган, півроку вчився на механа маталиги. Призвався восени 88-го, а вивід був в лютому 89-го. Загнали на Сахалін
22.06.2024 22:53 Відповісти
только не смейся, были тогда Трубопроводные бригады. От Хайратона до Баграма тянули трубы, по которым керосин шел.
22.06.2024 23:00 Відповісти
++

Пане Олег, респект Вам і повага.
22.06.2024 23:04 Відповісти
Это вам повага и респект, а мне уже только на дроны донатить.
22.06.2024 23:11 Відповісти
Не знаю, пане Олеже, як Ви живете в 70 з гаком. А от я щось втомився. В 54. Поїду скоро звіряти в ТЦК облікові дані - там і залишуся. Тільки снарягу зібрати. 20 місяців відвоював. Я у них там напевно в авторитеті )))
22.06.2024 23:03 Відповісти
До 70 еще далеко, слава Богу, пока только 60 с гаком )). Вам здоровья!
22.06.2024 23:15 Відповісти
Будинок загально цілий, можна відремонтувати. Але людей не повернеш
22.06.2024 18:46 Відповісти
терпилы, убитые дети на вашей совести.
22.06.2024 19:05 Відповісти
22.06.2024 19:20 Відповісти
Цей російський актор - українофоб.
22.06.2024 19:27 Відповісти
І акторка також. Напутствовала "нашіх мальчікав", курво
22.06.2024 23:05 Відповісти
А не пошли бы эти россияне куда подальше со своим примиреним.
23.06.2024 00:02 Відповісти
Надходить інформація, що це не бомби, а далекобійна артилерія орків.
22.06.2024 19:39 Відповісти
22.06.2024 19:47 Відповісти
Якщо це не фотошоп, то дуже дивно. Така бомба не залишить автомобілів в радіусі 100 метрів. Або повинна бути величезна воронка. Навіть не знаю яку версію запропонувати.
22.06.2024 21:24 Відповісти
Не треба вигадувати велосипед, вiдповiдь повинна бути приблизно така сама - знищення кацапських будинкiв разом з цивiльними кацапами. Це не роблять тiльки тому , що по - перше нелигiтимний Зельман чмо i сцикун, ну i "це" все його влаштоавуе ~ закритi кордони , рiзнi корупцiйнi схеми, нелигiтимна в.рада, Конституцiя на паузi, кручу, верчу роблю що хочу..👈
22.06.2024 20:39 Відповісти
Читати тяжко(, ЗСУ в..баштє по белгороду щоб трохи полегшало
22.06.2024 21:03 Відповісти
Краще по кремлю чи по Останкіно - тоді полегшає, гарантія 100 %
23.06.2024 00:56 Відповісти
Я там вчора проходив вдень..
22.06.2024 21:35 Відповісти
Заголовок не правильный, какое РФ, Ху..лостан, Мордор, кацапстан, ведь есть много понятных названий
22.06.2024 22:09 Відповісти
23.06.2024 00:10 Відповісти
Кацапські гондони.
На першому поверсі на углу де зараз завали був магазнчик дверей, як не дивно з написом "Двері Білорусі", ніби в білорусі найкращі двері у світі .....Мразота кацапська, вниз по цій же вулиці у 200 метрах вони РСЗВ знищили центральний Фокстрот Харкова ще у 2022 му.
23.06.2024 00:55 Відповісти
"Унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) - это модернизированная бомба, применяемая оккупантами с марта 2024 года. Информации о ней мало, но известно, что запускать ее могут не только с фронтовых бомбардировщиков Су-34, но и с земли из систем реактивного залпового огня типа "Смерч", "Торнадо" или "Ураган". УМПБ, по некоторым данным, уже способен атаковать цели на расстоянии до 90 километров.
https://24tv.ua/ru/bomby-umpb-d-30-chto-izvestno-ob-ih-dalnosti-24-kanal_n2562544
23.06.2024 09:24 Відповісти
 
 