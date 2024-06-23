Удар РФ по Харькову: более 40 человек в больницах, 4 пациента в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 23 июня 2024 года после вражеского удара КАБами по Харькову в больницах находятся более 40 пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.

Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы.

"Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно. К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", - информирует Синегубов.

Удар КАБами по Харькову 22 июня 2024 года

Как сообщалось, 22 июня оккупанты ударили КАБами по Харькову. Впоследствии выяснилось, что количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове и отметил, что с начала июня россияне применили более 2400 КАБов, из них 700 - на Харьковщине. Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб.

Сейчас спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове.