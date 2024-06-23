РУС
Удар РФ по Харькову: более 40 человек в больницах, 4 пациента в тяжелом состоянии

Наслідки удару по житловому будинку у Харкові

По состоянию на утро 23 июня 2024 года после вражеского удара КАБами по Харькову в больницах находятся более 40 пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.

Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы.

"Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно. К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", - информирует Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль после удара РФ по Харькову: Украине нужно больше оружия, больше самолетов и боеприпасов

Удар КАБами по Харькову 22 июня 2024 года

Как сообщалось, 22 июня оккупанты ударили КАБами по Харькову. Впоследствии выяснилось, что количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове и отметил, что с начала июня россияне применили более 2400 КАБов, из них 700 - на Харьковщине. Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб.

Сейчас спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове.

Харків, місто Мужніх, Сталевих людей. Бережіть себе і Україну
показать весь комментарий
23.06.2024 09:02 Ответить
Агов, результати міжгалактичного саміту ларьочника?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:05 Ответить
А що, на твою думку, треба робити? Тільки не треба патякати про асфальт. Так вже сталося, вумний нарід вибрав те що вибрав. Шо треба робити зараз?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:59 Ответить
Ракети.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:06 Ответить
А звідки ти знаєш шо їх не роблять? Он у кацапів їх нехватає, ***** їздить до покидька пупса просити, хоча укацапні ВПК набагато більший нашого. Ракету зробити, це не на дивані пиндіти.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:20 Ответить
Які балістичні ракети в нас роблять?
показать весь комментарий
23.06.2024 15:40 Ответить
Тобі може і локацію скинути де?
показать весь комментарий
23.06.2024 16:52 Ответить
Вибрав? Тому нехай убирае це зелене гімно!
показать весь комментарий
23.06.2024 10:12 Ответить
Як? Вибори зараз провести не можливо.
показать весь комментарий
23.06.2024 15:17 Ответить
Це 500 КАБ? https://t.me/tipichnoe_xtz/84390
показать весь комментарий
23.06.2024 09:41 Ответить
Очевидно, що летіло в автовокзал. Мета суто терористична - вбити побільше цивільних у вихідний день і зруйнувати міську інфраструктуру.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:48 Ответить
22.06.2024 Россияне открыто заявляют, что целью их удара по Харькову был госпиталь Главного управления МВД Украины, https://t.me/zloyodessit/22006 заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Это прямое нарушение Женевской конвенции, говорящей, что: «Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений».
показать весь комментарий
23.06.2024 09:54 Ответить
это через дорогу во дворе, если реально целятся во внутреннее здание рассчитывая попасть то это полный писец
показать весь комментарий
23.06.2024 10:09 Ответить
Ракета спрямувала парарельно автовокзалу..Це місто є моєю Батьківщиною.Біля 700 метрів від цієї події у дворі біля мого житла впало 06.03.2022р біля 23 годині В РЕЗУЛЬТАТІ НА НАС С ЖІНКОЮ ВПАВ ПОТОЛОК,всі вікна навстіж повилітали,все впало що весело.Ми лишилися житла,і рано вранці другим потягом ледве влізли в різні вогони 07.03.2022р.покинуди мій рідний Харків в дуже поганому стані здоров'я.Вот чому опинились у Бельгії.Сумніваюсь,що мета була автовокзал.Так говорю,що добре знаю місто,де провів усе своє життя.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:49 Ответить
Також впевнений(інтуіція підсказує),що удар зробили по наводки.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:52 Ответить
Навіть приблизно не розумію. Взагалі не розумію. Ветеран ЗСУ, довго місяців був на нулі. Стрілець, штурмовик. Але якби був льотчиком? Або ракетчиком? Навідником якогось там калібру?

І мені комбат дає координати щоб хєрачив по цивільних будинках? Абсолютно неможливо. Навіть по Бєлгороду з Курськом. Не можна такого робити. Так, відмова від виконання наказу і тюрма. А може, ще й коліна прострелю такому офіцеру.

Не можна такого робити. Діти не винні.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:05 Ответить
Йди до хера, мені пофуй на русских дітей, це ******** *********! Вони виростають і убивають інших, і дітей теж! Тому нехай ВСІ горять тварі руські! Ти мабудь нікого в цій війні не втратив? А я втратила свое дитя, і загубила свого внука!
показать весь комментарий
23.06.2024 10:11 Ответить
Пані Лариса, слово "співчуваю" тут буде некоректне. Якби ми були поруч - став би на коліно перед Вами. Поцілував би землю, по якій Ви ходите. Навіть приблизно не знаю, як це порівняти. Я втратив багато близьких бойових побратимів. Ви втратили свою дитину та онука.

Єдине, чим можу перед Вами виправдатися, пані Лариса - я воїн. Маю вже особисте кладовище тих тварей. Але, щодо попереднього мого коментаря - ні я, ні хто з моїх друзів - ми не можемо вбивати цивільних. Якось так все.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:00 Ответить
Дякую вам що захищаєте Україну. Обіймаю міцно. ♥️ Божого захисту вам і всім вашим побратимам.
показать весь комментарий
23.06.2024 13:53 Ответить
пані Лариса, якщо Ви прочитаєте, знайте - завджи буду з Вами разом.
показать весь комментарий
23.06.2024 21:21 Ответить
Україна потребуе знищення тебе зрадника і вбивцю!!!!! Поки ты будешь при владі перемоги нашої не буде!
показать весь комментарий
23.06.2024 10:09 Ответить
Де відповідний удар по Бєлгороду? Весь час в ролі терпіл не надоїло?
показать весь комментарий
23.06.2024 14:24 Ответить
 
 