Удар РФ по Харькову: более 40 человек в больницах, 4 пациента в тяжелом состоянии
По состоянию на утро 23 июня 2024 года после вражеского удара КАБами по Харькову в больницах находятся более 40 пострадавших.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему, из них - трое детей.
Четверо пациентов - в тяжелом состоянии, прооперированы.
"Состояние детей 12 и 13 лет - среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно. К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", - информирует Синегубов.
Удар КАБами по Харькову 22 июня 2024 года
Как сообщалось, 22 июня оккупанты ударили КАБами по Харькову. Впоследствии выяснилось, что количество пострадавших увеличилось до 54, среди них трое детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Зеленский показал последствия попадания вражеского КАБа в жилой дом в Харькове и отметил, что с начала июня россияне применили более 2400 КАБов, из них 700 - на Харьковщине. Украина нуждается в средствах для уничтожения российских носителей бомб.
Сейчас спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по жилой 5-этажке в Харькове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это прямое нарушение Женевской конвенции, говорящей, что: «Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений».
І мені комбат дає координати щоб хєрачив по цивільних будинках? Абсолютно неможливо. Навіть по Бєлгороду з Курськом. Не можна такого робити. Так, відмова від виконання наказу і тюрма. А може, ще й коліна прострелю такому офіцеру.
Не можна такого робити. Діти не винні.
Єдине, чим можу перед Вами виправдатися, пані Лариса - я воїн. Маю вже особисте кладовище тих тварей. Але, щодо попереднього мого коментаря - ні я, ні хто з моїх друзів - ми не можемо вбивати цивільних. Якось так все.