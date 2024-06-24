Оккупанты обстреляли медицинскую инфраструктуру Никополя, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж
Оккупанты до позднего вечера 23 июня обстреливали из тяжелой артиллерии и атаковали дронами-камикадзе громады Никопольского района, одна женщина ранена, зафиксировано попадание в частные дома и инфраструктуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Громко было в Мировской громаде - там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
В Никополе враг изуродовал 2 здания медучреждения. Есть разрушения и в жилом секторе. Уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица.
Изуродованы 15 домов и 14 хозяйственных построек. Разбиты магазин и два авто. Задело линии электропередач и газопроводы.
