Оккупанты обстреляли медицинскую инфраструктуру Никополя, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж

Оккупанты до позднего вечера 23 июня обстреливали из тяжелой артиллерии и атаковали дронами-камикадзе громады Никопольского района, одна женщина ранена, зафиксировано попадание в частные дома и инфраструктуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Громко было в Мировской громаде - там повреждена линия электропередач. Но больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

В Никополе враг изуродовал 2 здания медучреждения. Есть разрушения и в жилом секторе. Уничтожены частный дом, хозяйственная постройка и теплица.

Изуродованы 15 домов и 14 хозяйственных построек. Разбиты магазин и два авто. Задело линии электропередач и газопроводы.

Де ті смі що пишуть Україна в севастополі вразила пляж їдьте у нікополь
