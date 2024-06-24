Окупанти обстріляли медичну інфраструктуру Нікополя, одна людина дістала поранення. ФОТОрепортаж

Окупанти до пізнього вечора 23 червня обстрілювали з важкої артилерії та атакували дронами-камікадзе громади Нікопольського району одну жінку поранено, зафіксовано влучання в приватні будинки та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно було у Мирівській громаді - там пошкоджена лінія електропередач. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 66-річна жінка. Її госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У Нікополі ворог понівечив 2 будівлі медзакладу. Є руйнування і у житловому секторі. Знищені приватний будинок, господарська споруда і теплиця.

Понівечені 15 осель та 14 господарських споруд. Побиті магазин і два авто. Зачепило лінії електропередач й газогони.

