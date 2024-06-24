УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5898 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
335 0

За добу на Харківщині загинула 1 людина, ще 13 осіб - були травмовані. ФОТО

У Харківській області 23 червня окупанти завдали ударів по обласному центру та селах у Куп'янському та Харківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вчора, 23 червня, о 15:00. Внаслідок обстрілу КАБ у Шевченківському районі Харкова частково зруйновано двоповерхову будівлю закладу освіти. Постраждали 4 людини (із них одна дитина віком 15 років).

У Холодногірському районі внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (із них одна дитина віком 16 років).

У Київському районі Харкова було два влучання в будівлю цеху підприємства, що не експлуатується.

Вдень 23 червня внаслідок  артобстрілу Куп'янська горів дах житлового будинку.

О 14:00 в селі Рублене Великобурлуцької громади внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

О 13:45 в селі Слатине Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти", два житлових будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом доби 518 разів атакували Запорізьку область, жінка дістала поранення

Наслідки обстрілів Харківщини 23 червня
Наслідки обстрілів Харківщини 23 червня
Наслідки обстрілів Харківщини 23 червня

Автор: 

обстріл (30471) Харків (5856) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 