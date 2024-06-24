Росіяни протягом доби 518 разів атакували Запорізьку область, жінка дістала поранення

Упродовж 23 червня російські загарбники атакували 9 населених пунктів Запорізької області. У Пологівському районі жінка дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали авіаційного удару по Пологівському району, там зазначала поранення жінка. Крім того, авіаудар було завдано по Камянському Василівського району.

Також протягом доби ворог:

скерував 193 БпЛА різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

накрив 29 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине, Левадне, Новоандріївку;

завдав 294 обстріли по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

