Помер енергетик Денис Новіков, поранений внаслідок ракетного удару РФ по енергетичному об’єкту у Запорізькому районі (оновлено). ФОТО
У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом в "Укренерго" уточнили, що вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера підстанції в південному регіоні.
"Ще один наш колега дістав поранень. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції", - йдеться у повідомленні.
У Дениса залишилась родина: дружина і 9-річний син. Компанія надасть всю необхідну підтримку і допомогу.
Обстріли Запорізької області за добу
Як зазначається, впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області:
- Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.
- 185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.
- 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
