Помер енергетик Денис Новіков, поранений внаслідок ракетного удару РФ по енергетичному об’єкту у Запорізькому районі (оновлено). ФОТО

У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера підстанції в південному регіоні.

"Ще один наш колега дістав поранень. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції", - йдеться у повідомленні.

У Дениса залишилась родина: дружина і 9-річний син. Компанія надасть всю необхідну підтримку і допомогу.

Обстріли Запорізької області за добу

Як зазначається, впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області:

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.

185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.

303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

