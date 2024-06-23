УКР
Помер енергетик Денис Новіков, поранений внаслідок ракетного удару РФ по енергетичному об’єкту у Запорізькому районі (оновлено). ФОТО

У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера підстанції в південному регіоні.

"Ще один наш колега дістав поранень. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції", - йдеться у повідомленні.

Загинув енергетик Денис Новіков

У Дениса залишилась родина: дружина і 9-річний син. Компанія надасть всю необхідну підтримку і допомогу.

Обстріли Запорізької області за добу

Як зазначається, впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області:

  • Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.
  • 185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 28 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.
  • 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області

