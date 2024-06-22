Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: одна людина загинула, двоє поранених. ФОТОрепортаж
21 червня окупанти завдали по населених пунктах Запорізької області шість ударів із авіації, 17 - з реактивних систем залпового вогню, 214 - з артилерії, також здійснили 146 БПЛА-атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, упродовж минулої доби під вогнем російських загарбників перебували Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Вербове, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне, Новоіванівка, Щербаки, Варварівка, П'ятихатки. В результаті обстрілів пошкоджені оселі мирних жителів та господарські приміщення.
Внаслідок авіаудару по Варварівці загинула людина, ще двоє поранені, їх госпіталізовано.
