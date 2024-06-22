РУС
Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж

21 июня оккупанты нанесли по населенным пунктам Запорожской области шесть ударов из авиации, 17 - из реактивных систем залпового огня, 214 - из артиллерии, также осуществили 146 БПЛА-атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за минувшие сутки под огнем российских захватчиков находились Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Вербовое, Работино, Малая Токмачка, Малиновка, Левадное, Новоивановка, Щербаки, Варваровка, Пятихатки. В результате обстрелов повреждены дома мирных жителей и хозяйственные помещения.

В результате авиаудара по Варваровке погиб человек, еще двое - ранены, они госпитализированы.

Также читайте: Армия РФ ночью нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали два энергетика

Наслідки обстрілів Запорізької області
обстрел (29050) Нацполиция (16703) Запорожская область (3434)
