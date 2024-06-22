Армия РФ ночью нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали два энергетика

В ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Атакованы объекты в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждено оборудование. Также во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Как уточнили в НЭК "Укрэнерго", враг атаковал объекты в Запорожской и Львовской областях. На Запорожье пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Смотрите также: Ночная атака россиян: враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж