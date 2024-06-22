РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости
6 664 10

Армия РФ ночью нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали два энергетика

Пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російської атаки

В ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Атакованы объекты в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждено оборудование. Также во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Как уточнили в НЭК "Укрэнерго", враг атаковал объекты в Запорожской и Львовской областях. На Запорожье пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Смотрите также: Ночная атака россиян: враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29050) Запорожская область (3434) Укрэнерго (661) Минэнерго (375) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Вирішення проблеми полягає в наступному:
1) потрібно знову вдвічі збільшити тарифи на електроенергію;
2) потрібно відключати світло щонайменше на 12 годин на добу, а краще і зовсім не включати;
3) категорично необхідно відшкодувати з 30%-м бонусом витрати гражданіну ахмєтову на відновлення зруйнованих об'єктів, прихватизованих що належать ДТЕКу.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:48 Ответить
+5
треба ще видати нагороду пісюністу, медаль "Заступник героя радянського союзу"
показать весь комментарий
22.06.2024 07:51 Ответить
+5
Зате під Києвом,де живуть вищі керівники все гаразд.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирішення проблеми полягає в наступному:
1) потрібно знову вдвічі збільшити тарифи на електроенергію;
2) потрібно відключати світло щонайменше на 12 годин на добу, а краще і зовсім не включати;
3) категорично необхідно відшкодувати з 30%-м бонусом витрати гражданіну ахмєтову на відновлення зруйнованих об'єктів, прихватизованих що належать ДТЕКу.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:48 Ответить
треба ще видати нагороду пісюністу, медаль "Заступник героя радянського союзу"
показать весь комментарий
22.06.2024 07:51 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 03:06 Ответить
рішення полягає в тому, що якщо сам не знаєш рішення, то нити, нити, нити
показать весь комментарий
22.06.2024 12:32 Ответить
Можна і поскиглити. Але мені більше подобається постібатися.
показать весь комментарий
23.06.2024 02:43 Ответить
Зате під Києвом,де живуть вищі керівники все гаразд.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:52 Ответить
Ті що живуть у палацах в Кончі та тотожних резерваціях довкола обласних центрів давно закупилися потужними дизельгенераторами та мають кошти на недешеву зелену енергетику.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:24 Ответить
За рахунок війни,старе обладнання змінять на ******* європейське,збільшуючи тарифи і нові станції ,ми оплачуємо, майбутнім поколінням "ахмєтових" безтурботне життя.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:47 Ответить
 
 