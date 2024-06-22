Армия РФ ночью нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Запорожской и Львовской областях, пострадали два энергетика
В ночь на 22 июня российская армия нанесла восьмой массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.
"Атакованы объекты в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков, их госпитализировали", - говорится в сообщении.
В результате атаки повреждено оборудование. Также во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Как уточнили в НЭК "Укрэнерго", враг атаковал объекты в Запорожской и Львовской областях. На Запорожье пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) потрібно знову вдвічі збільшити тарифи на електроенергію;
2) потрібно відключати світло щонайменше на 12 годин на добу, а краще і зовсім не включати;
3) категорично необхідно відшкодувати з 30%-м бонусом витрати гражданіну ахмєтову на відновлення зруйнованих об'єктів,
прихватизованихщо належать ДТЕКу.