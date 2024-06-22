РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости Фото
7 498 2

Ночная атака россиян: враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.

В результате образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания, который был ликвидирован". - говорится в сообщении.

Враг частично разрушил один из учебных корпусов, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.

Пожежа після ракетної атаки 22 червня
Пожежа після ракетної атаки 22 червня
Пожежа після ракетної атаки 22 червня

По информации городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в городе повреждены жилье и детский сад.

"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна. По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", - сообщил городской голова.

Он также добавил, что компенсацию за выбитые окна жители могут получить, написав заявление в ЦНАП. Подробно этот механизм сообщат впоследствии.

Івано-франківськ
Івано-франківськ

Смотрите: Три человека пострадали во время атаки РФ на Днепропетровщину: в Кривом Роге попадания по продовольственному складу, на Никопольщине повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, утром 22 июня стало известно, что российские захватчики атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Автор: 

Ивано-Франковск (841) обстрел (29050) пожар (6020) ракеты (3683)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся,зимою,коли в москалів стовбчик термометра опуститься нижче нуля,також не буде шибок в домівках.
показать весь комментарий
22.06.2024 07:45 Ответить
 
 