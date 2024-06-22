Ночная атака россиян: враг ударил по учебному заведению в Ивано-Франковске, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж
На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.
В результате образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания, который был ликвидирован". - говорится в сообщении.
Враг частично разрушил один из учебных корпусов, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.
По информации городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в городе повреждены жилье и детский сад.
"К сожалению, есть повреждения жилья и детского сада: там выбило окна. По предварительной информации, все живы и здоровы. Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев", - сообщил городской голова.
Он также добавил, что компенсацию за выбитые окна жители могут получить, написав заявление в ЦНАП. Подробно этот механизм сообщат впоследствии.
Напомним, утром 22 июня стало известно, что российские захватчики атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
