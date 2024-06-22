Нічна атака росіян: ворог вдарив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано". - йдеться в повідомленні.

Ворог частково зруйнував один із навчальних корпусів, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.







За інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, у місті пошкоджено житла та дитячий садок.

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців", – повідомив міський голова.

Він також додав, що компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАП. Детально цей механізм повідомлять згодом.





Нагадаємо, зранку 22 червня стало відомо, що російські загарбники атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.