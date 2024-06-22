УКР
Нічна атака росіян: ворог вдарив по навчальному закладу в Івано-Франківську, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано". - йдеться в повідомленні.

Ворог частково зруйнував один із навчальних корпусів, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Пожежа після ракетної атаки 22 червня
Пожежа після ракетної атаки 22 червня
Пожежа після ракетної атаки 22 червня

За інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, у місті пошкоджено житла та дитячий садок.

"На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців", – повідомив міський голова.

Він також додав, що компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАП. Детально цей механізм повідомлять згодом.

Івано-франківськ
Івано-франківськ

Нагадаємо, зранку 22 червня стало відомо, що російські загарбники атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Івано-Франківськ (534) обстріл (30409) пожежа (4406) ракети (4144)
Сподіваюся,зимою,коли в москалів стовбчик термометра опуститься нижче нуля,також не буде шибок в домівках.
22.06.2024 07:45 Відповісти
 
 