Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

вибух

Російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Львів: пошкоджено Науково-дослідницький інститут (оновлено). ФОТО

+19
Квартальна путінська гніда все зробила для того, аби наша енергетика була не захищена, як Буча та Маріуполь
22.06.2024 07:29 Відповісти
+13
нещодавно їду Львівщиною... дивлюся, злетають пво-ні ракети... і стоїть якась падла фотографує на зєркалку місце пусків... от, думаю, упирь...
їду далі, через кілька кілометрів блок-пост.. підїзджаю до мусарів кажу мол бачив типа, на такій то машині, на дзеркалку фотографував місця пусків пво...
відʼїхав трохи в бік - стою дивлюся що буде... може свідок знадобиться... чувак проїхав навіть не зупиняючись...
22.06.2024 07:21 Відповісти
+12
Клоун, де наше ПВО?
22.06.2024 07:21 Відповісти
22.06.2024 07:21 Відповісти
Молодец, бдительность похвальна. Только пофигизм военных не имеет границ. Ну типа фоткал, ну турист может. Вот когда он выложит фотки в соцсети - его арестуют. Вероятно.
22.06.2024 15:05 Відповісти
22.06.2024 07:21 Відповісти
Квартальна путінська гніда все зробила для того, аби наша енергетика була не захищена, як Буча та Маріуполь
22.06.2024 07:29 Відповісти
ППО не вистачає, зате членограй сракою повиляв на «форумі миру»!
22.06.2024 07:30 Відповісти
Не вистачає, бо її з 2019 клоун не виробляє!
22.06.2024 07:32 Відповісти
З 2014 !!!
22.06.2024 07:39 Відповісти
Клоун з 2019!!! Всі добре розумівють і знають, що ти підарас брехливий, бо Петя армію створбвав, а гніда зелена руйнувала!
22.06.2024 07:42 Відповісти
клоун - це ти
22.06.2024 08:02 Відповісти
Ну вот і відбивайтеся тим ПВО що Пєтя построїв за часи свого царювання і не нийте тут!
22.06.2024 15:02 Відповісти
з 1991го нічого не вироблялося. Один танк оплот..
22.06.2024 08:30 Відповісти
А за що тоді зеко ***** хотіла Пашинського посадити, може за те що він Стугни від знищення врятував?
22.06.2024 09:51 Відповісти
А до 2019 багато виробили ?
22.06.2024 10:17 Відповісти
А до 2019 її виробляли і саме клоун перестав? Чи її і до 2019 не виробляли?
22.06.2024 12:48 Відповісти
На "форумі (про)російського "миру"
22.06.2024 07:33 Відповісти
Тільки залишається помріяти - шо Шольц підсуєтиться і Петріот осіяє підо Львовом
22.06.2024 07:37 Відповісти
Знищення москальнею української енергетики, вписується в концепцію зелених гнид просування миру, "рускава міра". Тому ніяке ППО не буде прикривати наші енергетичні об'єкти.
22.06.2024 08:05 Відповісти
КіЄв?
22.06.2024 10:04 Відповісти
Кацапе, в тебе вус відклеївся гугл-перекладач зламався.
22.06.2024 10:19 Відповісти
Мінус підстанція на 1 гвт. Дякуємо зе ... Що ти просто є
23.06.2024 00:54 Відповісти
 
 