Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області
Російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.
