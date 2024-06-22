Російські загарбники вночі атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт 4-х бортів стратегічної авіації ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ.

