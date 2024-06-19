УКР
Атака "Шахедами" на Львів: пошкоджено Науково-дослідницький інститут (оновлено). ФОТО

Науково-дослідницький інститут у Львові після атаки Шахеда

Через нічну атаку ворожих "Шахедів" у Львові пошкоджено приміщення Науково-дослідницького інституту.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки Шахедів. Науково-дослідницький інститут у Львові", - зазначив він.

Як згодом уточнив голова ОВА Максим Козицький, уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Атака "Шахедами" у ніч на 19 червня 2024 року

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 19 червня 2024 року знищено 19 "Шахедів" із 21 запущеного.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував Україну "Шахедами", у Мелехові на Львівщині є поранені, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

Львів (3129) дрони (5287)
+6
Конче-Заспію прикриває половина ППО і цілий полк ВПС а на Львів спокійно пролітають всією територією України "шахеди" і це не ракети і що дальше?ЗеленськийЄрмак випрошують в Зсходу системи ППО для Кончі-Заспії хоча касапи не чіпають елітний район.
19.06.2024 09:29 Відповісти
+5
Питання не в Кончі-Заспі, а пора самим виготовляти ППО, але дивлячись на нашу відсталу освіту, то учених справжніх мабуть одиниці, які моглиб щось придумати! Хоча створюйте умови, а не відкатами займатись!
19.06.2024 09:55 Відповісти
+1
Шо там коло Львову ні одного Гепарда - шоб завалити Шахед на підльоті
19.06.2024 09:15 Відповісти
Из стратегических объектов там еще только агротехникум.
19.06.2024 08:58 Відповісти
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ
19.06.2024 09:11 Відповісти
Але ж хтось навів
19.06.2024 09:05 Відповісти
Пані Фаріон.
19.06.2024 10:26 Відповісти
Шо там коло Львову ні одного Гепарда - шоб завалити Шахед на підльоті
19.06.2024 09:15 Відповісти
А коли це Гепард навчився бити на десятки км, щоб прикрити всю область?
19.06.2024 11:36 Відповісти
Писали шо іх 130 в Украіні - Львів велика агломерація - могли б захистити
19.06.2024 11:41 Відповісти
Більшість їх - на фронті, бо це фронтове ППО.
Дальність у нього невелика - щоб захистити Львів по периметру - туди половину потрібно з тих 130 кинути.
Та й Малахів - не Львів.
19.06.2024 12:31 Відповісти
Вже третіи рік віини - 2 р назад писав - на грузовик ставиться прожектор кулемет і полюите
19.06.2024 13:09 Відповісти
Пікапи з кулеметами і вантажівки з ЗУшками давно вже полюють на Шахеди по всій країні. Хто по-вашому збив 19 з 21 Шахеда? Але зробити абсолютно непроникний щит неможливо - он кацапи теж не можуть захистити від наших дронів ані нафтобази, ані нафтопереробні заводи, ані аеродроми. При тому, що у них панцирів купа, які значно ефективніші за кулемет на пікапі.
19.06.2024 13:15 Відповісти
Конче-Заспію прикриває половина ППО і цілий полк ВПС а на Львів спокійно пролітають всією територією України "шахеди" і це не ракети і що дальше?ЗеленськийЄрмак випрошують в Зсходу системи ППО для Кончі-Заспії хоча касапи не чіпають елітний район.
19.06.2024 09:29 Відповісти
Питання не в Кончі-Заспі, а пора самим виготовляти ППО, але дивлячись на нашу відсталу освіту, то учених справжніх мабуть одиниці, які моглиб щось придумати! Хоча створюйте умови, а не відкатами займатись!
19.06.2024 09:55 Відповісти
Правильно, Конча-Заспу прикривати тільки вітчизняними ППО.
19.06.2024 11:02 Відповісти
А пан має якусь достовірну інформацію про особливе прикриття Конча-Заспи?
19.06.2024 11:37 Відповісти
Так , і створити бригаду із зелених шмарклів!
19.06.2024 11:12 Відповісти
 
 