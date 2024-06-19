Атака "Шахедами" на Львів: пошкоджено Науково-дослідницький інститут (оновлено). ФОТО

Через нічну атаку ворожих "Шахедів" у Львові пошкоджено приміщення Науково-дослідницького інституту.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки Шахедів. Науково-дослідницький інститут у Львові", - зазначив він.

Як згодом уточнив голова ОВА Максим Козицький, уламки ворожих безпілотників у Львові пошкодили адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття 2 поверху орієнтовно на площі 800 квадратних метрів.

Атака "Шахедами" у ніч на 19 червня 2024 року

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 19 червня 2024 року знищено 19 "Шахедів" із 21 запущеного.

Також Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував Україну "Шахедами", у Мелехові на Львівщині є поранені, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки