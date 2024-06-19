Атака "Шахедами" на Львов: поврежден Научно-исследовательский институт (обновлено). ФОТО

Из-за ночной атаки вражеских "Шахедов" во Львове повреждено помещение Научно-исследовательского института.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки Шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", - отметил он.

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Как впоследствии уточнил глава ОВА Максим Козицкий, обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

Атака "Шахедами" в ночь на 19 июня 2024 года

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 19 июня 2024 года уничтожено 19 "Шахедов" из 21 запущенного.

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома