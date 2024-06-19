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Новости Война
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Атака "Шахедами" на Львов: поврежден Научно-исследовательский институт (обновлено). ФОТО

Науково-дослідницький інститут у Львові після атаки Шахеда

Из-за ночной атаки вражеских "Шахедов" во Львове повреждено помещение Научно-исследовательского института.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки Шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедами" на Кировоградщину: есть повреждения в Александрийском районе

Науково-дослідницький інститут у Львові після атаки Шахеда
Науково-дослідницький інститут у Львові після атаки Шахеда

Как впоследствии уточнил глава ОВА Максим Козицкий, обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие 2 этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров.

Атака "Шахедами" в ночь на 19 июня 2024 года

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, в ночь на 19 июня 2024 года уничтожено 19 "Шахедов" из 21 запущенного.

Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома

Автор: 

Львов (4589) дроны (3991)


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Топ комментарии
+6
Конче-Заспію прикриває половина ППО і цілий полк ВПС а на Львів спокійно пролітають всією територією України "шахеди" і це не ракети і що дальше?ЗеленськийЄрмак випрошують в Зсходу системи ППО для Кончі-Заспії хоча касапи не чіпають елітний район.
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19.06.2024 09:29
+5
Питання не в Кончі-Заспі, а пора самим виготовляти ППО, але дивлячись на нашу відсталу освіту, то учених справжніх мабуть одиниці, які моглиб щось придумати! Хоча створюйте умови, а не відкатами займатись!
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19.06.2024 09:55
+1
Шо там коло Львову ні одного Гепарда - шоб завалити Шахед на підльоті
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19.06.2024 09:15
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Из стратегических объектов там еще только агротехникум.
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19.06.2024 08:58 Ответить
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НАН УКРАЇНИ
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19.06.2024 09:11 Ответить
Але ж хтось навів
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19.06.2024 09:05 Ответить
Пані Фаріон.
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19.06.2024 10:26 Ответить
Шо там коло Львову ні одного Гепарда - шоб завалити Шахед на підльоті
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19.06.2024 09:15 Ответить
А коли це Гепард навчився бити на десятки км, щоб прикрити всю область?
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19.06.2024 11:36 Ответить
Писали шо іх 130 в Украіні - Львів велика агломерація - могли б захистити
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19.06.2024 11:41 Ответить
Більшість їх - на фронті, бо це фронтове ППО.
Дальність у нього невелика - щоб захистити Львів по периметру - туди половину потрібно з тих 130 кинути.
Та й Малахів - не Львів.
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19.06.2024 12:31 Ответить
Вже третіи рік віини - 2 р назад писав - на грузовик ставиться прожектор кулемет і полюите
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19.06.2024 13:09 Ответить
Пікапи з кулеметами і вантажівки з ЗУшками давно вже полюють на Шахеди по всій країні. Хто по-вашому збив 19 з 21 Шахеда? Але зробити абсолютно непроникний щит неможливо - он кацапи теж не можуть захистити від наших дронів ані нафтобази, ані нафтопереробні заводи, ані аеродроми. При тому, що у них панцирів купа, які значно ефективніші за кулемет на пікапі.
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19.06.2024 13:15 Ответить
Конче-Заспію прикриває половина ППО і цілий полк ВПС а на Львів спокійно пролітають всією територією України "шахеди" і це не ракети і що дальше?ЗеленськийЄрмак випрошують в Зсходу системи ППО для Кончі-Заспії хоча касапи не чіпають елітний район.
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19.06.2024 09:29 Ответить
Питання не в Кончі-Заспі, а пора самим виготовляти ППО, але дивлячись на нашу відсталу освіту, то учених справжніх мабуть одиниці, які моглиб щось придумати! Хоча створюйте умови, а не відкатами займатись!
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19.06.2024 09:55 Ответить
Правильно, Конча-Заспу прикривати тільки вітчизняними ППО.
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19.06.2024 11:02 Ответить
А пан має якусь достовірну інформацію про особливе прикриття Конча-Заспи?
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19.06.2024 11:37 Ответить
Так , і створити бригаду із зелених шмарклів!
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19.06.2024 11:12 Ответить
 
 