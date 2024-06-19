Уничтожены 19 из 21 "Шахеда", - Воздушные силы

В ночь на 19 июня 2024 года российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа "Shahed-131/136" с направлений Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда - Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результат работы украинской ПВО

"В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал Украину "Шахедами", в Мелехове на Львовщине есть раненые, повреждены многоэтажка и частные дома