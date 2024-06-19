УКР
Знищено 19 із 21 "Шахеда", - Повітряні сили

Атака Шахедами у ніч на 19 червня

У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21-им ударним БпЛА типу "Shahed-131/136" із напрямків Приморсько-Ахтарськ - РФ та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи української ППО

"В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

