Российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

