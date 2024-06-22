РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости
10 973 23

Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области

вибух

Российские захватчики ночью атаковали объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете 4-х бортов стратегической авиации врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ.

Также смотрите: Атака "Шахедами" на Львов: поврежден Научно-исследовательский институт (обновлено). ФОТО

Автор: 

Львов (4623) обстрел (29050) ракеты (3683) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Квартальна путінська гніда все зробила для того, аби наша енергетика була не захищена, як Буча та Маріуполь
показать весь комментарий
22.06.2024 07:29 Ответить
+13
нещодавно їду Львівщиною... дивлюся, злетають пво-ні ракети... і стоїть якась падла фотографує на зєркалку місце пусків... от, думаю, упирь...
їду далі, через кілька кілометрів блок-пост.. підїзджаю до мусарів кажу мол бачив типа, на такій то машині, на дзеркалку фотографував місця пусків пво...
відʼїхав трохи в бік - стою дивлюся що буде... може свідок знадобиться... чувак проїхав навіть не зупиняючись...
показать весь комментарий
22.06.2024 07:21 Ответить
+12
Клоун, де наше ПВО?
показать весь комментарий
22.06.2024 07:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нещодавно їду Львівщиною... дивлюся, злетають пво-ні ракети... і стоїть якась падла фотографує на зєркалку місце пусків... от, думаю, упирь...
їду далі, через кілька кілометрів блок-пост.. підїзджаю до мусарів кажу мол бачив типа, на такій то машині, на дзеркалку фотографував місця пусків пво...
відʼїхав трохи в бік - стою дивлюся що буде... може свідок знадобиться... чувак проїхав навіть не зупиняючись...
показать весь комментарий
22.06.2024 07:21 Ответить
Молодец, бдительность похвальна. Только пофигизм военных не имеет границ. Ну типа фоткал, ну турист может. Вот когда он выложит фотки в соцсети - его арестуют. Вероятно.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:05 Ответить
Клоун, де наше ПВО?
показать весь комментарий
22.06.2024 07:21 Ответить
Квартальна путінська гніда все зробила для того, аби наша енергетика була не захищена, як Буча та Маріуполь
показать весь комментарий
22.06.2024 07:29 Ответить
ППО не вистачає, зате членограй сракою повиляв на «форумі миру»!
показать весь комментарий
22.06.2024 07:30 Ответить
Не вистачає, бо її з 2019 клоун не виробляє!
показать весь комментарий
22.06.2024 07:32 Ответить
З 2014 !!!
показать весь комментарий
22.06.2024 07:39 Ответить
Клоун з 2019!!! Всі добре розумівють і знають, що ти підарас брехливий, бо Петя армію створбвав, а гніда зелена руйнувала!
показать весь комментарий
22.06.2024 07:42 Ответить
клоун - це ти
показать весь комментарий
22.06.2024 08:02 Ответить
Ну вот і відбивайтеся тим ПВО що Пєтя построїв за часи свого царювання і не нийте тут!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:02 Ответить
з 1991го нічого не вироблялося. Один танк оплот..
показать весь комментарий
22.06.2024 08:30 Ответить
А за що тоді зеко ***** хотіла Пашинського посадити, може за те що він Стугни від знищення врятував?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:51 Ответить
А до 2019 багато виробили ?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:17 Ответить
А до 2019 її виробляли і саме клоун перестав? Чи її і до 2019 не виробляли?
показать весь комментарий
22.06.2024 12:48 Ответить
На "форумі (про)російського "миру"
показать весь комментарий
22.06.2024 07:33 Ответить
Тільки залишається помріяти - шо Шольц підсуєтиться і Петріот осіяє підо Львовом
показать весь комментарий
22.06.2024 07:37 Ответить
Знищення москальнею української енергетики, вписується в концепцію зелених гнид просування миру, "рускава міра". Тому ніяке ППО не буде прикривати наші енергетичні об'єкти.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:05 Ответить
КіЄв?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:04 Ответить
Кацапе, в тебе вус відклеївся гугл-перекладач зламався.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:19 Ответить
Мінус підстанція на 1 гвт. Дякуємо зе ... Що ти просто є
показать весь комментарий
23.06.2024 00:54 Ответить
 
 