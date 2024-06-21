Армія РФ обстріляла передмістя Торецька та селище Нью-Йорк на Донеччині. Поранені двоє людей

У другій половині дня, 21 червня, російські загарбники завдали удару по передмістю Торецька та по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва у коментарі "Суспільне Донбас", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначила речниця прокуратури, о 16:00 під приціл окупантів потрапило селище Північне міста Торецька. Через ворожий обстріл поранень зазнав 56-річний водій, який їхав по одній з вулиць. У постраждалого діагностовано осколкові поранення.

Крім того, о 16:20 російські війська завдали удару селищу Нью-Йорк. Поранень зазнала 56-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.

За фактом порошення ворогом законів та звичаї війни розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України.

Раніше повідомлялося, що через обстріл 20 червня однієї з електростанцій в Донецькій області загинув 36-річний машиніст Костянтин Гусак.

