Армия РФ обстреляла пригород Торецка и поселок Нью-Йорк на Донетчине. Ранены два человека

Во второй половине дня, 21 июня, российские захватчики нанесли удар по пригороду Торецка и по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Два человека получили ранения.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільне. Донбас", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметила пресс-секретарь прокуратуры, в 16:00 под прицел оккупантов попал поселок Северное города Торецка. Из-за вражеского обстрела ранения получил 56-летний водитель, ехавший по одной из улиц. У пострадавшего диагностированы осколочные ранения.

Кроме того, в 16:20 российские войска нанесли удар по поселку Нью-Йорк. Ранения получила 56-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту нарушения врагом законов и обычаев войны начато досудебные расследования по ст. 438 УК Украины.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.

