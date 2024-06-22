РУС
Армия РФ обстреляла пригород Торецка и поселок Нью-Йорк на Донетчине. Ранены два человека

Армія РФ обстріляла передмістя Торецька та селище Нью-Йорк на Донеччині

Во второй половине дня, 21 июня, российские захватчики нанесли удар по пригороду Торецка и по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Два человека получили ранения.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии "Суспільне. Донбас", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметила пресс-секретарь прокуратуры, в 16:00 под прицел оккупантов попал поселок Северное города Торецка. Из-за вражеского обстрела ранения получил 56-летний водитель, ехавший по одной из улиц. У пострадавшего диагностированы осколочные ранения.

Кроме того, в 16:20 российские войска нанесли удар по поселку Нью-Йорк. Ранения получила 56-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту нарушения врагом законов и обычаев войны начато досудебные расследования по ст. 438 УК Украины.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.

Также смотрите: Оккупанты ударили по Селидово авиабомбой, 2 человека погибли. ФОТОрепортаж

