Обстрел электростанции на Донетчине 20 июня: погиб энергетик Константин Гусак, - Минэнерго

В результате обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.

"В момент атаки он находился на территории предприятия, в цехе. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его оперативно эвакуировали в больницу. Однако, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что Константин занимал должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха. У него остались родители и старший брат.

Напомним, 20 июня российские захватчики обстреляли энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. На двух энергообъектах пострадали 7 энергетиков.

