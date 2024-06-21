РУС
Обстрел электростанции на Донетчине 20 июня: погиб энергетик Константин Гусак, - Минэнерго

В результате обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В момент атаки он находился на территории предприятия, в цехе. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его оперативно эвакуировали в больницу. Однако, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Костянтин Гусак

Минэнерго отмечает, что Константин занимал должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха. У него остались родители и старший брат.

Напомним, 20 июня российские захватчики обстреляли энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. На двух энергообъектах пострадали 7 энергетиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг этой ночью отказался от использования "шахедов", ракетами пытался атаковать критические объекты, - Воздушные силы

