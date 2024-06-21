Оккупанты ударили по Селидово авиабомбой, 2 человека погибли. ФОТОрепортаж
Утром 21 июня, в 9.25, российские захватчики обстреляли Селидово авиабомбой "УМПБ Д-30СН".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Селидовскую ГВА.
"В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения", - говорится в сообщении.
Также в городе повреждены многоэтажки, частные жилые дома и автомобиль.
