Оккупанты ударили по Селидово авиабомбой, 2 человека погибли. ФОТОрепортаж

Утром 21 июня, в 9.25, российские захватчики обстреляли Селидово авиабомбой "УМПБ Д-30СН".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Селидовскую ГВА.

"В результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в городе повреждены многоэтажки, частные жилые дома и автомобиль.

