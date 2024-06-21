В Часовом Яре остаются 648 человек, детей нет

В городе Часов Яр Донецкой области, что в 10 км от Бахмута, остается 648 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель Часовоярской ГВА Сергей Чаус.

"В громаде сейчас живет 648 человек. Детей, к счастью, нет. Мы доказали родителям, что это необходимо, и вывезли детей еще летом прошлого года. Поэтому хотя бы одно из приоритетных направлений выполнено, это касается именно детей", - рассказал Чаус.

Напомним, 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила передислоцировали для усиления обороны города Часов Яр.

Смотрите также: Разрушенные вражескими обстрелами многоэтажки и Борисоглебский храм УПЦ в Часовом Яре на Донетчине. ВИДЕО