24 ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часового Яра
24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила передислоцирована для усиления обороны города Часов Яр.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук бригады.
В сообщении говорится, что ситуация в городе и вокруг него - чрезвычайно тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга.
"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения. Воины 24-й бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери", - отмечают в пресс-службе бригады.
хто, ****, таке пише?
Частина 3, частина 2 - це точно.
Яке, нах, "...приховане переміщення військ", яке, нах, "...обмежене коло осіб, що обізнане про маневр сил та засобів військової частини"?!!
π.зде.ць
1. гівнюки і так знають хто проти них стоїть
2. Хай ссюцця заздалегідь
3. Якого срср статуту, тим більше бойоваго, є порушеня цією інфою.
4. От коли "люди" бігають навколо позицій та в тєлеграм родичам у Криму про поції ЗСУ зливають...То їм про Статут треба іічкі навчити