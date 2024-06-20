24 ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часового Яра

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила передислоцирована для усиления обороны города Часов Яр.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук бригады.

В сообщении говорится, что ситуация в городе и вокруг него - чрезвычайно тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга.

"Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения. Воины 24-й бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери", - отмечают в пресс-службе бригады.

