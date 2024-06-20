УКР
24 ОМБр передислокували для посилення оборони Часового Яру

24 ОМБр в часовому Яру

24-та окрема механізовану бригаду імені короля Данила передислокована для посилення оборони міста Часів Яр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.

В повідомленні йдеться, що ситуація в місті та навколо нього - надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня.

"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати", - зазначають в пресслужбі бригади.

Не розумію, навіщо повідомляти в ЗМІ, куди і яку бригаду передислокували?
показати весь коментар
20.06.2024 23:44 Відповісти
А як москалі дізнаються .
показати весь коментар
21.06.2024 01:39 Відповісти
це, типу, правильне повідомлення, на загал?
хто, ****, таке пише?
показати весь коментар
20.06.2024 23:55 Відповісти
По.ї.б.а.т.и. усі Бойові статути...
Частина 3, частина 2 - це точно.
Яке, нах, "...приховане переміщення військ", яке, нах, "...обмежене коло осіб, що обізнане про маневр сил та засобів військової частини"?!!

π.зде.ць
показати весь коментар
21.06.2024 00:05 Відповісти
особливо "прикольно" у цьому контексті виглядають заклики до людей "не повідомляти про переміщення підрозділів"... ***, кончені зелені придурки...
показати весь коментар
21.06.2024 00:14 Відповісти
По:
1. гівнюки і так знають хто проти них стоїть
2. Хай ссюцця заздалегідь
3. Якого срср статуту, тим більше бойоваго, є порушеня цією інфою.
4. От коли "люди" бігають навколо позицій та в тєлеграм родичам у Криму про поції ЗСУ зливають...То їм про Статут треба іічкі навчити
показати весь коментар
21.06.2024 00:50 Відповісти
Давайте попробую вспомнить, какое счастье успело произойти на моем участке за какой-то календарный месяц.Непрекрающиеся попытки высадить десант у наших позиций на бмп-2 через большую полосу абсолютно открытой серой зоны. Множество русских людей, порядка роты в неделю, отправлялось в один конец, потому что закрепляться не выходило, а отступать было невозможно. Быть добру! Российское офицерство ловко придумало - выбирая такие места для десанта, они тем самым обезопасили экипажи кейсэваков, ведь их не было! Легкие раненные днями гнили в какой-то яме либо убивали себя, пока русский патриот троллил хохлов в интернет. У каждого свой фронт.Отчаявшиеся обладатели счастливого миллиона за первое подписание контракта иногда пытались вытащить своих раненных к своим позициям, но как уже было сказано, ловкость медицинской эвакуации отправляло в Рай к семье страстотерпца Николая Второго еще несколько патриотов России.К сожалению, не обошлось и без старого русского предательства. Полное отделение, высадившееся из одной такой бмп, благодаря мудрому управлению сразу было блокировано и сдалось в плен в полном составе. Не быть добру!Однако это позорное событие компенсировалось героизмом других - особенно проявил себя экипаж бмп-2, влетевший на полном ходу в десант из бехи спереди. Отлично проявил себя и другой механик-водитель, удобно заехав бортом с надписью РОССИЯ над головой раненного что лежал на земле, которого к сожалению пришлось переехать. Уверен, что из извивающегося тела звучало "... в этом слове огонь и сила".
показати весь коментар
21.06.2024 02:24 Відповісти
В період війни 41-45 років був наказ про заборону евакуації поранених всім, крім санітарної служби. Виключення було тільки поранених командирів. Прирівнювалось до дезертирства (уход з поля боя). І зараз такий наказ продубльований х.... Ворота відкрились і закрились за орками. Назад тільки вантаж в чорних мішках.
показати весь коментар
21.06.2024 05:24 Відповісти
 
 