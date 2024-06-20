24 ОМБр передислокували для посилення оборони Часового Яру
24-та окрема механізовану бригаду імені короля Данила передислокована для посилення оборони міста Часів Яр.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.
В повідомленні йдеться, що ситуація в місті та навколо нього - надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня.
"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати", - зазначають в пресслужбі бригади.
хто, ****, таке пише?
Частина 3, частина 2 - це точно.
Яке, нах, "...приховане переміщення військ", яке, нах, "...обмежене коло осіб, що обізнане про маневр сил та засобів військової частини"?!!
π.зде.ць
1. гівнюки і так знають хто проти них стоїть
2. Хай ссюцця заздалегідь
3. Якого срср статуту, тим більше бойоваго, є порушеня цією інфою.
4. От коли "люди" бігають навколо позицій та в тєлеграм родичам у Криму про поції ЗСУ зливають...То їм про Статут треба іічкі навчити