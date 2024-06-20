24 ОМБр передислокували для посилення оборони Часового Яру

24-та окрема механізовану бригаду імені короля Данила передислокована для посилення оборони міста Часів Яр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.

В повідомленні йдеться, що ситуація в місті та навколо нього - надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня.

"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння. Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати", - зазначають в пресслужбі бригади.

