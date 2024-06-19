Гарячі точки: Часів Яр, Торецьк, Куп’янськ, Харків, Курахове | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в прямому ефірі проаналізує ситуацію на фронті у найгарячіших точках: Часів Яр, Торецьк, Куп'янськ, Харків, Курахове.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Світан, жданов та інші…
Йде запекла бійка… сітуація дуже складна. Це зрозуміло навіть не військовим.