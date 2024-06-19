УКР
Гарячі точки: Часів Яр, Торецьк, Куп’янськ, Харків, Курахове | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в прямому ефірі проаналізує ситуацію на фронті у найгарячіших точках: Часів Яр, Торецьк, Куп'янськ, Харків, Курахове.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Харків (5843) Бутусов Юрій (3641) Торецьк (543) Часів Яр (395) Куп’янськ (863)
Харьков горячая точка? Я шота пропустил?
19.06.2024 22:09 Відповісти
Про це вже кажуть УСІ оглядачі-
Світан, жданов та інші…

Йде запекла бійка… сітуація дуже складна. Це зрозуміло навіть не військовим.
19.06.2024 23:11 Відповісти
Якщо все так як розказує Юрій це просто жах! як можна перемогти з такими тупими генералами? Чи може це все спеціально робиться. Складається враження що крім Юрія у військово-політичному керівництві цей стан у тактиці застосування військ нікого не цікавить.Як же можна так воювати примітивно не роблячи жодних висновків. Невже цього не розуміють ні Залужний ні тепер Сир.?
21.06.2024 00:20 Відповісти
Юрія у міністри оборони!
21.06.2024 00:21 Відповісти
 
 