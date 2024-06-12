Чи звільнять Сирського і чи замінять його Мойсюк та Буданов? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням щодо можливості звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського та призначення замість нього очільника ГУР Кирила Буданова чи ексзаступника Залужного Євгена Мойсюка.
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