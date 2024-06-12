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Чи звільнять Сирського і чи замінять його Мойсюк та Буданов? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням щодо можливості звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського та призначення замість нього очільника ГУР Кирила Буданова чи ексзаступника Залужного Євгена Мойсюка.

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Також читайте: Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Автор: 

Буданов Кирило (492) Бутусов Юрій (3598) Сирський Олександр (623) Мойсюк Євген (4)


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Топ коментарі
+25
Буданов - це військовий аналог зеблана. Шоумен.
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12.06.2024 21:05
+23
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12.06.2024 21:33
+14
як там казали, "хуже не будет"...
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12.06.2024 21:06
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Наші предки були мудрими, коли казали, що коней на переправі не міняють. І від добра добра не шукають. Був Залужний - була перемога. Аби не Лідор, то й у Криму мабуть не один українець вже засмагав би. А так .... тільки обіцянки пити каву у Сочі. Як з мільярдом дерев та мільйоном дронів. Міняти треба того, хто вже всіх змінив і отримав "дирку від баранки". Топрадники виявились ТОПдебілами ! ? Абсолютними.
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13.06.2024 06:23 Відповісти
Писав ком у Лінукс. А в мене там немає російського язіка. Тому вкраплення виходять не точно росціянською.
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13.06.2024 18:43 Відповісти
Сырскому надо было указать на двери, когда армия рф прорвалась к Волчанску. Он и именно он этому способствовал. Все военные аналитики Пентагона и ЦРУ США говорили, что назначение Сырского на эту должность - большая ошибка. Вот, к чему привело всё это!
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13.06.2024 12:47 Відповісти
Тут больше вина Буданова ,это его подопечные вовремя не вскрыли группировку россияк севернее Харькова,а также не выявили их состав, возможный характер действиий и примерное начало вторжения .На основании этого ГШ не в полном объеме выложил ГК обстановку в этом р-не,что повлекло за собой запоздалое решение командования на отпор уже наступающему пр-ку
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13.06.2024 13:43 Відповісти
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