Уволят ли Сырского и заменят ли его Мойсюк и Буданов? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением о возможности увольнения главкома ВСУ Александра Сырского и назначении вместо него главы ГУР Кирилла Буданова или экс-заместителя Залужного Евгения Мойсюка.
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