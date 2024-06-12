РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9883 посетителя онлайн
Новости Видео Война
16 586 108

Уволят ли Сырского и заменят ли его Мойсюк и Буданов? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением о возможности увольнения главкома ВСУ Александра Сырского и назначении вместо него главы ГУР Кирилла Буданова или экс-заместителя Залужного Евгения Мойсюка.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работино уже не наше, Крынки тоже. Сырскому пора на ВВК, - заместитель главы комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Бутусов Юрий (4366) Александр Сырский (594) Мойсюк Евгений (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Буданов - це військовий аналог зеблана. Шоумен.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:05
+23
показать весь комментарий
12.06.2024 21:33
+14
як там казали, "хуже не будет"...
показать весь комментарий
12.06.2024 21:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Наші предки були мудрими, коли казали, що коней на переправі не міняють. І від добра добра не шукають. Був Залужний - була перемога. Аби не Лідор, то й у Криму мабуть не один українець вже засмагав би. А так .... тільки обіцянки пити каву у Сочі. Як з мільярдом дерев та мільйоном дронів. Міняти треба того, хто вже всіх змінив і отримав "дирку від баранки". Топрадники виявились ТОПдебілами ! ? Абсолютними.
показать весь комментарий
13.06.2024 06:23 Ответить
Писав ком у Лінукс. А в мене там немає російського язіка. Тому вкраплення виходять не точно росціянською.
показать весь комментарий
13.06.2024 18:43 Ответить
Сырскому надо было указать на двери, когда армия рф прорвалась к Волчанску. Он и именно он этому способствовал. Все военные аналитики Пентагона и ЦРУ США говорили, что назначение Сырского на эту должность - большая ошибка. Вот, к чему привело всё это!
показать весь комментарий
13.06.2024 12:47 Ответить
Тут больше вина Буданова ,это его подопечные вовремя не вскрыли группировку россияк севернее Харькова,а также не выявили их состав, возможный характер действиий и примерное начало вторжения .На основании этого ГШ не в полном объеме выложил ГК обстановку в этом р-не,что повлекло за собой запоздалое решение командования на отпор уже наступающему пр-ку
показать весь комментарий
13.06.2024 13:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 