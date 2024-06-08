Работино уже не наше, Крынки тоже. Сырскому пора на ВВК, - заместитель главы комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая
Работино уже несколько недель не контролируется Силами обороны Украины, Крынки с недавних пор также.
Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Как вернулась с фронта и стала свидетелем того, что произошло на Харьковщине, на других направлениях, что в боевых подразделениях, что творит Содоль, какова ситуация с фортификациями и т. п., обратилась в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, чтобы было проведено заслушивание. Должна признать, что, несмотря на то, что немедленной реакции не было, через две недели глава комитета Завитневич таки организовал заседание. Спасибо ему за это", - пишет Безуглая.
По ее словам, заседание комитета было категорировано как совершенно секретное, поэтому детали рассказать она не может, но общими впечатлениями нардеп поделилась.
Как информирует Безуглая, вчера на заслушивании были:
- Баргилевич - начальник Генштаба ВСУ (основной докладчик)
- Лебеденко - заместитель Главкома ВСУ (левый пассажир по теме заседания, заместитель по технологиям, Сырский сам побоялся прийти - прислал зама. - М.Б.)
- Драпатый - заместитель Баргилевича (определен руководить обороной Харьковщины после скандального снятия Галушкина, его комментарии были наиболее предметными из всех; новые обязанности Драпатого - это "ссылка", потому что не из фракции Главкома - М.Б.)
- Скибицкий - заместитель Буданова из ГУР МОУ (разведка предупреждала ВСУ о вторжении минимум за месяц - опять "грабли", вспоминается 2022 год. - М.Б)
- Дубровин - руководитель ГВКР (военная контрразведка, свидетели беспорядков в ВСУ. - М.Б.)
- Яковец - руководитель госспецтранспорта (они занимаются фортификациями в Минобороны, назначен недавно, после того, как Сырский выпер его из сил поддержки ВСУ, потому что тоже не "свой". - М.Б.)
- Цяцкун - руководитель пограничной разведки (молчал. - М.Б.)
"Все они генералы. Еще сидели в "свите" несколько грустных полковников, которые молчали. Например, начальник управления военно-стратегического анализа (у нас такое есть, ага!) - без всяких материалов и не сказал ни одного слова", - отметила нардеп.
По ее словам, Баргилевич на пальцах (никаких материалов не подготовили. - М.Б.) рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация. Почему важно держать Крынки и какое критическое значение имеет Работино. Как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВА для второй и третьей линий. Относительно Харьковщины все боевые распоряжения были.
"На вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125-я ТРО, а в Волчанске не было НИ ОДНОГО подразделения ВСУ, уклонялся от ответа. В общем, наговорил много. На этот раз наконец мы имели протоколирование заседания, и часть протокола можно будет назвать "как мы про...ли вторжение, 2024". Также там зафиксирована ложь относительно Крынков и Работино", - добавляет она.
"Так вот, Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де факто уже тоже (недавно). Работино - единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, которое стало кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь еще это для меня символ лжи и "ничего не изменилось". Крынки - кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и прозевать Харьковщину. Генералы, вы считаете, что союзники глупые, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды.
После заседания Баргилевич угрожал, что если я буду писать о нем, то враг, а насчет врагов он до конца. И что я хуже русских. Ничто не хуже русских, но генералы-лжецы - очень близко!" - уверяет Безуглая.
"Александр Станиславович, (Безуглая обращается к Сырскому. - Ред.) идите на ВВК! Откройте нам шансы, идите, просто идите... Армия может воевать, побеждать, но без Вас и всех этих фракционных, нам нужны новые командиры! Не душите! Армии нужен кислород!" - резюмирует она.
Пожалуйста, подождите...
Що скажуть те й гавкає, а для цього багато розуму не треба.
Може, самого дермака?
То ж бездарно-безмозгла просто шівтка у грі зрадників на знищення України як держави.
Чи є їй виправлання? НІ НЕМАЄ!
ВОНА Є ЧАСТИНОЮ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ зє.
Таке враження риги разом с кремлем відігралися за Майдан, спочатку під час Пороха врятували всю руцьку агентуру серед політикума України, ліквідували 4 артсклади, відсунули Пороха в сторону, поставили клоуна на президенство давши йому няньку доглядальницю, опозицію послухати так все гаразд окрім окремих порушень закону, ні слова про кремлівську агентуру і способу вирішення проблем з кротами у керма України, ніби вся опозиція не проти щоб Україна увійшла до штопора щоб потім героїчно ії врятувати, за те тепер буде все - земля свободно продається, суспільство стало слухняним, під 10 мільонів з'їхали з України, тепер у разі чого хоч азійців хоч африканців можно до України завезти замість дешевої рабсили.
Вважати Мар'яну Безуглу патріотом України може тільки дебіл.
Бывают психи разные, не буйные, но грязные.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно,- все ходят без смирительных,
Но всё, добро народное, все психи эти жрут.
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый - шаг вперед - и в рай!
Первый - второй!
А каждый второй - тоже герой,
В рай попадет вслед за тобой,
Первый-второй, первый-второй,
Первый-второй.
І дуже цікава тенденція проявляється в її дописах. По-перше, її відверта ворожнеча з Главкомом Залужним почалася якраз в пік російського наступу на Авдіївку. Тобто, на Авдіївському напрямку більш ніж 100-тисячне угруповання росіян розпочало великий наступ, головна ціль - оточення Авдіївки. Дуже критична ситуація на фронті. І в цей же час Мар'яна Безугла починає просто істеричну кампанію щодо дискредитації Залужного. Зрозуміло, що це не допомагає ні моральному стану оборонців, ні Главкому Залужному. Такий собі ніж у спину.
При чому її дописи на всю катушку використовує російська ІПСО-машина. Ретранслюючи, як на російську аудиторію, так і на українську. Кому вигідна кампанія по дискредитації керівника воюючої армії в критичний момент, думаю, пояснювати не потрібно.
Далі, різка зміна в «настрої» Мар'яни щодо Главкома Сирського коли сталася? Правильно! Коли росіяни відкрили новий фронт й почали масований наступ в районі Вовчанська. Ситуація дзеркальна. Знову десятки постів по дискредитації Сирського й генералів, які здійснюють оборону. Причому в критичний час. До речі, судячи з провалу наступу росіян, доволі успішно.
При цьому, синхронно її дописи поширюють реально сотні російських каналів:
"Фронтом командуют преступники," - депутат Ради Безуглая вернулась с передовой.
https://t.me/*********/68540
"Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала украинских генералов «преступниками.»"
https://t.me/ukraina_ru/201283
Таких публікацій сотні. І на жаль, не лише в російському сегменті.
Знову ж повторюсь, це аж ніяк не допомагає піднімати бойовий дух ні армії, ні командирам. Особливо в критичний для нас час. При цьому, що Безугла має всі можливості розбирати проблеми армії, які, звичайно ж, є, як заступниця голови Комітету, на закритих засіданнях, вона продовжує вкидати все в інфопростір. На велике задоволення російській пропаганді.
Дуже вже якась «медведчуківська» історія виходить. Можливо, чутки про те, що Безуглу в список лобіювали люди з оточення Віктора Медведчука, все-таки мають якесь підґрунтя? https://t.me/allgolobutsky/28052 https://t.me/allgolobutsky/28052
Відновлення кордонів 1991 року йде чітко згідно плану бовдура Зеленського.
Она изначально сама написала, что заседание носило гриф "секретно", а из-за её болтовства, основные тезисы из-за языка М. Безугой уже комментируют во всех русских информационных ресурсах. Это реальная измена и разглашение информации в пользу армии врага.
Зачем рашке тратить деньги на разведку, если есть такие как М. Безуглая?!
Роботине та Кринки вже під моZzkaлями. Б
Хто тут винний??(
Та тії ж мудозвони,яким вона вилизує...