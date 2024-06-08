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бойові дії (3217) Олександр Сирський (504) Безугла Мар’яна (287)

Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

безугла

Роботине вже кілька тижнів не контролюється Силами оборони України, Кринки віднедавна також. 

Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повернулася з фронту та стала свідком того, що відбулося на Харківщині, на інших напрямках, що в бойових підрозділах, що творить Содоль, яка ситуація з фортифікаціями тощо, звернулася до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, аби було проведено заслуховування. Мушу визнати, що, попри те, що негайної реакції не було, через два тижні голова комітету Завітневич таки організував засідання. Подяка йому за це", - пише Безугла.

За її словами, засідання комітету було категороване як цілком таємне, тому деталі розповісти вона не може, але загальними враженнями нардепка поділилася.

Читайте також: Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Як інформує Безугла, вчора на заслуховуванні були:

  • Баргилевич - начальник Генштабу ЗСУ (основний доповідач)
  • Лебеденко - заступник Головкома ЗСУ (лівий пасажир щодо теми засідання, заступник з технологій, Сирський сам побоявся прийти - прислав зама. - М.Б.)
  • Драпатий - заступник Баргилевича (визначений керувати обороною Харківщини після скандального зняття Галушкіна, його коментарі були найбільш предметними з усіх; нові обов'язки Драпатого - це "зіслання", бо не з фракції Головкома - М.Б.)
  • Скібіцький - заступник Буданова з ГУР МОУ (розвідка попереджала ЗСУ про вторгнення мінімум за місяць - знову "граблі", згадується 2022 рік. - М.Б)
  • Дубровін - керівник ДВКР (військова контррозвідка, свідки безладу в ЗСУ. - М.Б.)
  • Яковець - керівник держспецтранспорту (вони займаються фортифікаціями в Міноборони, призначений недавно, після того, як Сирський випер його з сил підтримки ЗСУ, бо теж не "свій". - М.Б.)
  • Цяцкун - керівник прикордонної розвідки (мовчав. - М.Б.)

"Усі вони генерали. Ще сиділи у "свиті" кілька сумних полковників, які мовчали. Наприклад, начальник управління воєнно-стратегічного аналізу (у нас таке є, ага!) - без жодних матеріалів і не сказав жодного слова", - зауважила нардепка.

За її словами, Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували. - М.Б.) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були.

"На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було ЖОДНОГО підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати "як ми про...ли вторгнення, 2024". Також там зафіксована брехня щодо Кринок і Роботине", - додає вона.

Також читайте: Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх", - заступниця голови комітету ВР Безугла

"Так ось, Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. І Кринки де факто вже теж (недавно). Роботине - єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і "нічого не змінилося". Кринки - кривавий проєкт Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Генерали, ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що і як відбувається? Серйозно? В соцмережах і на карті Deep State більше правди.

Після засідання Баргилевич погрожував, що якщо я писатиму про нього, то ворог, а щодо ворогів він до кінця. І що я гірша за росіян. Ніщо не гірше за росіян, але генерали-брехуни - дуже близько!", - запевняє Безугла.

"Олександре Станіславовичу, (Безугла звертається до Сирського. - Ред.) ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть...Армія може воювати, ПЕРЕМАГАТИ, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть! Армії треба кисень!", - резюмує вона.

Безугла скрін
Безугла скрін

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Топ коментарі
+172
*****, ви ж самі звільнили *******, і поставили ********.
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08.06.2024 10:55
+90
Как же ты *****ла...
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08.06.2024 10:55
+77
Зеленському та Єрмаку час на ВЛК!
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08.06.2024 11:01
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Це смердючий писок д'Єрмака.
Що скажуть те й гавкає, а для цього багато розуму не треба.
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08.06.2024 16:30 Відповісти
кого вона хоче поставити Головкомом?
Може, самого дермака?
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08.06.2024 16:29 Відповісти
Тут я з нею згоден, нинішній головнокомандувач з його совковою командою набагато гірші за попередніх.
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10.06.2024 07:16 Відповісти
Ця д'Єрмаківська шмара хай поцілує себе в с..раку. Мар'янка будеш разом зі своїм д'Єрмаком відповідати, комісарша блд недороблена.
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08.06.2024 16:29 Відповісти
Хмм це не ця м*нда яка кричала Залужного треба звільнити бо він теж саме роботино і кринки зміг відбити в ворога?! А тепер якось не ловка получается
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08.06.2024 16:41 Відповісти
Ну... - комітет ВРУ таки добре вре, тобто - бреше, якщо українською. Чому ця шибзда ллє в пресу те, що в ній не повинно бути? Мабуть поміч тим, хто користується словом вру. Хто заслуховує генералів? ЧЛЕНИ ЧИЙОГОСЬ КРУЖКА, які тямлять у військовій справі не більше чим свиняче рило в помиях? Не подобається військова освіта? А це нічого, що така ж в кацапа? У нас "нові обличчя" вже є, - досвід аж "до бзда", як говорить один мій знайомий. Кожна війна має свої відмінності і перемагає в ній той, в кого менше чванливого тупого бидла! АРХ М
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08.06.2024 16:52 Відповісти
Відправте цю шалаву копати бліндажі на ЛБЗ.
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08.06.2024 16:53 Відповісти
эту дуру кто нибудь пристрелит? оманский в м3
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08.06.2024 16:58 Відповісти
Так само більшовицькі хвойди під крики мкдроно наріду про 'баригу' і 'мінські', за гроші більшовиків зняли Скоропадського у 1918. Посадили простого парня із народу соціаліста петлюру, який все проіпав вже за кілька місяців, та й ще потім розстріляв Болбочана (того самого який взяв Крим). ЗЄрмак теж зняв Залужного щоб почався безлад і текучка кадрів, агонія. Тому і продовжує спускати своїх шавок типу безуглої, при тому що він сам же і керує ручними генералами і через умєрова затримує снаряди на потрібні ділянки фронту. За фортифікації взагалі мовчу
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08.06.2024 17:07 Відповісти
Це вже не смішно. Це вже паплюження Державних інституцій. БезмоЗгла вже перейшла всі межі здорового глузду, етики…і кримінального кодексу. І має бути притягнута до відповідальності. І да, перекласти відповідальність за всі політичні пpoйoби на військових вже не вийде - всі ходи записані
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08.06.2024 17:09 Відповісти
замість того, щоб критикувати все і всіх, попробуйте себе запитати: а я зробив/ла такого особливого, практичного, щоб реально приблизити перемогу над рф фашизмом?
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08.06.2024 17:28 Відповісти
На жаль, дуже багато брехні про поточний стан на фронті.
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08.06.2024 17:47 Відповісти
Назвіть країну на планеті Земля яка воює (хоч з 3,000 річної історії), а в цей час нею керують відверті зрадники. Чи переможе втака країна у війні?
То ж бездарно-безмозгла просто шівтка у грі зрадників на знищення України як держави.
Чи є їй виправлання? НІ НЕМАЄ!
ВОНА Є ЧАСТИНОЮ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ зє.
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08.06.2024 17:55 Відповісти
Язика бузумної до генератора, нехай триндить і виробляє Енергію Хоч якась користь від неї буде в темряві не сидітимемо
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08.06.2024 18:20 Відповісти
Просто Б Л Я Д Ь яка на всіх гавкає коли їй каже хазяїн.
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08.06.2024 18:42 Відповісти
Команда ЗЕ намагається виконувати надтаємну спецоперацію кремля "слуга народа", ось тільки українці їм в цьому заважають. На ВЛК Зеленського і Єрмака.
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08.06.2024 19:19 Відповісти
Та шо тут роздумувати??? ЗеДєрьмака разом з їхніми холуями гнати нахрін з влади!! Безмозглу Маріанну підвісити за язик на першому ж стовпі! І у всіх провести конфіскацію майна, шоб їхні родичі пішли голі й босі
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08.06.2024 19:35 Відповісти
З моменту зняття генерала Залужного з посади головнокомандувача, вся відповідальність автоматично перекладена на верховного головнокомандувача ВАЗеленського.
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08.06.2024 19:36 Відповісти
Хоч ві безуглої правду почуємо...
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08.06.2024 20:27 Відповісти
А де батальон Безкутньої ? Хай відвоює Роботине.
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08.06.2024 21:02 Відповісти
Вона як і кацапські пропагандони може тільки ротом воювати.
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10.06.2024 01:14 Відповісти
Чому її не грохнуть? Де ті які репетували: "Ми їх всіх знесемо". Ну, що, знеслись? Манька Безмозгла керує військом. Так вам , уродам, і потрібно. Я дуже радий, що ті семимісячні, які голосували за Зеленнського "...по приколу." тепер служать в м'ясних військах РФ. Приходьте за виплатами.
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08.06.2024 21:11 Відповісти
Хтось мені може пояснити, а що ж це за військова кафедра у тому медвузі де навчалося це дурнувате? То рівень генеральського факультету Академії, як мінімум. Або вона таки з МДС. Клініка,
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08.06.2024 21:13 Відповісти
А шо, шо вона сказанула, що Вам недовподоби ??
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08.06.2024 21:51 Відповісти
Це "рівень" нашої вищої "освіти"..
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08.06.2024 21:54 Відповісти
Мар'яну Безумну разом з її шефом Єрмаком пора в дурдом... давно пора...
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08.06.2024 21:53 Відповісти
Алєєєє...роботинне наше по любе, там будують ще дороги, висаджують квіти та дерева, ремонтують стадіон...
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08.06.2024 22:48 Відповісти
Я не знаю як це коментувати і чи варто... Лякає те, що цей писець давно вже сприймається як щось звичайне...
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08.06.2024 23:09 Відповісти
ПОРА РОБИТИ ЦІЛОДОБОВИЙ НАРОДНИЙ НАДЗОР ЗА ПОЛІТИКАМИ !!!
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09.06.2024 00:04 Відповісти
Марйянє аж цілого псіхіатра треба вже давно.

Таке враження риги разом с кремлем відігралися за Майдан, спочатку під час Пороха врятували всю руцьку агентуру серед політикума України, ліквідували 4 артсклади, відсунули Пороха в сторону, поставили клоуна на президенство давши йому няньку доглядальницю, опозицію послухати так все гаразд окрім окремих порушень закону, ні слова про кремлівську агентуру і способу вирішення проблем з кротами у керма України, ніби вся опозиція не проти щоб Україна увійшла до штопора щоб потім героїчно ії врятувати, за те тепер буде все - земля свободно продається, суспільство стало слухняним, під 10 мільонів з'їхали з України, тепер у разі чого хоч азійців хоч африканців можно до України завезти замість дешевої рабсили.
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09.06.2024 01:28 Відповісти
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09.06.2024 01:31 Відповісти
Сумніваюся що таке фото якось може допомогти ворогові.
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09.06.2024 09:26 Відповісти
Це тому що ти не ворог і не маєш профільної спеціальнсоті.
Вважати Мар'яну Безуглу патріотом України може тільки дебіл.
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09.06.2024 19:52 Відповісти
Їй краще на кухні щось варити, а до справ в яких голівонька не варить "Зась"!
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09.06.2024 06:34 Відповісти
Трохи перефразовуючи Висоцького:
Бывают психи разные, не буйные, но грязные.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно,- все ходят без смирительных,
Но всё, добро народное, все психи эти жрут.
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09.06.2024 06:59 Відповісти
Все впереди! .. а ныне Zа метром метр идут по Украине солдаты группы Zентр..
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09.06.2024 08:23 Відповісти
...
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый - шаг вперед - и в рай!
Первый - второй!
А каждый второй - тоже герой,
В рай попадет вслед за тобой,
Первый-второй, первый-второй,
Первый-второй.
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09.06.2024 21:31 Відповісти
Мар'яна молодець. Багато досягла в житті, її висери всі обговорюють. Лузери їй завидують, бо не досягли того, що й мар'яна.
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09.06.2024 09:53 Відповісти
Просто вона у курсі оманських домовленостей і графіку здачі України презедентом України Дермаком-зеленским.
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09.06.2024 11:05 Відповісти
Больше всего мне "нравится" у этой припизженной и конченной мрази фраза ""Как вернулась с фронта ..." Это днище глубже чем в мордоре. Клоун пойдет под суд первым, эта мразь второй и завхоз третим. Хтя это не столь важно, в какой последовательности они отправятся на шконку. Их всех объединяет одно, это ненависть к Украине. Только кого то кремль использует "в темную" а кого то в открытую.
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09.06.2024 10:20 Відповісти
Так думаю шо дерьмаку та безумній вже просто потрібно брати у найманці російських генералів - бо українськи генерали то все зрадники та лайно. Ну звісно крім тих проти кого дерьмовщино-безугловщина відкрила крімінальні провадження. Американський генерал десь після Нвого Року, казав, шо Україні лишилось часу до наступного 25 року. Міркую, шо часу вже лишилось меньше. Слава зеленському, слава виборцям, слава кв 95.
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09.06.2024 11:04 Відповісти
Так манька безголовая руководит войсками, а если кому не нравится такое, спросите у нее самой, она подтвердит.
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09.06.2024 11:12 Відповісти
Единственное что из этого бреда очередного можно вынести полезного это то что у нас клоуны у власти отсюда и проблемы в войсках
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09.06.2024 11:14 Відповісти
Может она и дура, я не спорю. Но давайте обьективно: за последние полтора года успехов на фронте у Украины вообще никаких. ВСУ не отвоевали и не деоккупировали ни одного населенного пункта у армии рф, зато потеряли не меньше двух десятков , начинас с Бахмута и Авдеевки и заканчивая Работино и еще многими селами в Харьковской области.... За успехи и результаты на передовой отвечают прежде всего боевые генералы, которые непосредственно руководят войсками на фронте.... Поэтому об етом надо говорить, а не замалчивать и делать вид что все ок и скоро ,,абсолютна перемога,,. ...
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09.06.2024 12:04 Відповісти
Вирішив все ж таки детальніше проаналізувати дописи Мар'яни Безуглої. При всій її, м'яко кажучи, екстравагантності, вона все ж таки є цілим депутатом правлячої фракції. А тим паче цілою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

І дуже цікава тенденція проявляється в її дописах. По-перше, її відверта ворожнеча з Главкомом Залужним почалася якраз в пік російського наступу на Авдіївку. Тобто, на Авдіївському напрямку більш ніж 100-тисячне угруповання росіян розпочало великий наступ, головна ціль - оточення Авдіївки. Дуже критична ситуація на фронті. І в цей же час Мар'яна Безугла починає просто істеричну кампанію щодо дискредитації Залужного. Зрозуміло, що це не допомагає ні моральному стану оборонців, ні Главкому Залужному. Такий собі ніж у спину.

При чому її дописи на всю катушку використовує російська ІПСО-машина. Ретранслюючи, як на російську аудиторію, так і на українську. Кому вигідна кампанія по дискредитації керівника воюючої армії в критичний момент, думаю, пояснювати не потрібно.

Далі, різка зміна в «настрої» Мар'яни щодо Главкома Сирського коли сталася? Правильно! Коли росіяни відкрили новий фронт й почали масований наступ в районі Вовчанська. Ситуація дзеркальна. Знову десятки постів по дискредитації Сирського й генералів, які здійснюють оборону. Причому в критичний час. До речі, судячи з провалу наступу росіян, доволі успішно.

При цьому, синхронно її дописи поширюють реально сотні російських каналів:
"Фронтом командуют преступники," - депутат Ради Безуглая вернулась с передовой.
https://t.me/*********/68540
"Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала украинских генералов «преступниками.»"
https://t.me/ukraina_ru/201283

Таких публікацій сотні. І на жаль, не лише в російському сегменті.

Знову ж повторюсь, це аж ніяк не допомагає піднімати бойовий дух ні армії, ні командирам. Особливо в критичний для нас час. При цьому, що Безугла має всі можливості розбирати проблеми армії, які, звичайно ж, є, як заступниця голови Комітету, на закритих засіданнях, вона продовжує вкидати все в інфопростір. На велике задоволення російській пропаганді.

Дуже вже якась «медведчуківська» історія виходить. Можливо, чутки про те, що Безуглу в список лобіювали люди з оточення Віктора Медведчука, все-таки мають якесь підґрунтя? https://t.me/allgolobutsky/28052 https://t.me/allgolobutsky/28052

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09.06.2024 12:56 Відповісти
Ця міська божевільна не пише сама від себе, хто вона така, щоб розбиратись у військовій їєрархії. Вона озвучує чиїсь думки. Доказ цього слугує те, що вона ніколи не пише про Буданова, хоча він також провалив багато операцій. Отже, та людина, що пише їй тексти, не хоче топити Буданова
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09.06.2024 13:02 Відповісти
І це пише особа, представник влади, яка активно знищувала нашу армію, достатньо згадати цю ганьбу з її головуванням в комісії по розслідуванню операції вагнерівців,дискридитація главкома Залужного, але такі "маряни" потрібні владі, мабуть війде цей вираз як тітушки, на подібних покидьок будуть говорити марьяна, тобто виконавиця брудних побажань влади.
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09.06.2024 13:04 Відповісти
Нехай коментатори, що схвалюють дописи Безкутої, дадуть відповіді на таке питання: чому коли простий солдат чи сержант напише щось негативне в соцмережах про генералів, то проти нього одразу застосовують безліч каральних заходів: переводи в інші частини, штрафи і тому подібне. А Безкута найвищих генералів ганьбить своїм поганим язиком, і їй - нічого?
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09.06.2024 13:10 Відповісти
Бездумная - это голос Ермака.
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09.06.2024 13:15 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие. Вообще без вариантов.
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09.06.2024 13:12 Відповісти
У меня большое подозрение, что неколи так не було и вот опять....Явно назревает перезагрузка в армеийском командовании...Залужный не справился и был сослан в Лондон, Сырский прое*бал Авдеевку, Марьинку и далее по списку... чуть не потерял Харьков, который висел на волоске и только усилиями одного человека удалось ситуацию устаканить...Не буду больше вас томить своими догадками...Назрело и перезрело время опять провести решительное перезавантажение и наконец то на пост Главкома поставить жинку...Западные партнėры будут апплодироавать стоя, гендерное равенсто на лицо, солдаты в окопах будут мотивированы по скорей заверчит етот бардак как можно быстрее...Марьяна самая умная, она красуля, минимум три раза была на самом передке имеет богатый боевой досвид (где то километров за 30 до ноля), очень быстро ориентируется в обстановке, неотходя от кассы, выбачаюсь от карты, сразу рисуют стрелочки и даėт устные наказаы, которые лучше выполнять, поскольку отказник рискует попасть под раздачу и будет отправлен нет не на галеры МИДа за кордон, а прямиком под пристальным присмотром ТЦК и ментов на прохождение ВЛК...Остается только дождатся разрешения гланого интриганта, который никто и звать его никак, но де факто рулит.....и соответствуюшего указа *идора нации, он же бубосик, он же пересидент...Я думаю самый раз обявлять сбир грошей на обеспечение нового Главкома, обмундирование от Версачи и обувь от Лабутин, нучен белый конь ( грустный конь всмысле Лавров, не подойдёт потому что в Буркина Фасо на днях отримал самую высокую нагороду етой сверхдержавы орден жеребца и может что сделать хцто нибудь нетак...) Спросите зачем конь? Ето для парада перед отправкой на передок...Вообще то и коню понятно что нужно извлекать уроки или как говорит Бутусов Юрий, надо провести анализ...Петр Алексеевич в месте Виктором Муженко принимали парад, на Крещатике, в то время, когда регуялрные орковские трактористы перешли кордон Украины и попёрли на Донбас...помогать в сельском хозяйстве...без белых коней и чем всё кончилось...правильно Илловаийским котлом....Правда может возникнуть не большая проблема...поскольку Марьяна очень пережвает за свою ридну краину и часто ведёт спонтанно...может поехать на любой участок фронта, придėтся выделять на личную охрану бригаду не меньше ( я думаю что 3 бригада была бы самый раз...А кто же будет отримувать рубежы? Без проблем...вызывайте ТЦК и бронированных или бронёванных ментов и они очень быстро наловит , выбачаюсь...призовут хоть корпус а не тильки бригаду...
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09.06.2024 13:22 Відповісти
Роботине вже не наше, Кринки теж.
Відновлення кордонів 1991 року йде чітко згідно плану бовдура Зеленського.
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09.06.2024 14:31 Відповісти
Тільки Безугла тривожиться ситуацієй на фронті, про те що здають територію.Всі навкруги зайняті боротьбой з ТЦК та вихвалянням ухилянтов-колоборціоністів,а тепер ще накинулись і на саму Безуглу.
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14.06.2024 15:28 Відповісти
А как думала бузумная,если на одну бригаду украинскую ,три бригады русских. То пусть собирает бригады и на фронт. Кто она такая она военный проффи, эксперт. Закон о мобилизации приняли ,только мобилизованных нет. Тогда надо всей Раде и всем местным радам на фронт. А как воевать когда практически нет авиации.
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09.06.2024 15:10 Відповісти
кацабилло ти на якому фронті?? Засунь методичку про ухилянтів подоляку в дупу
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09.06.2024 17:29 Відповісти
У пані Бездумної ніби медична освіта? якщо так, то чому вона досі не на передовій? Пора на 0, дорога патрійотко!!!
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09.06.2024 15:15 Відповісти
а там и Запорожье скоро серой зоной будет, да вся Запорожская. Харьковская Донецкая и Херсонская.
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09.06.2024 15:47 Відповісти
А нам втирали, що Роботине і Кринки наші. Єдиний марафон це сила!
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09.06.2024 16:36 Відповісти
Эту базарную болтуху надо тащить в суд за разглашение государственной тайны.
Она изначально сама написала, что заседание носило гриф "секретно", а из-за её болтовства, основные тезисы из-за языка М. Безугой уже комментируют во всех русских информационных ресурсах. Это реальная измена и разглашение информации в пользу армии врага.
Зачем рашке тратить деньги на разведку, если есть такие как М. Безуглая?!
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09.06.2024 18:40 Відповісти
Так вона нічого не розказала, по суті просто перерахувала участників
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10.06.2024 07:22 Відповісти
Буде тобі і кисень і водень і космос...
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09.06.2024 19:34 Відповісти
Может она хочет быть главнокомандующим. В нашей стране все возможно. Повторить путь Жанны Дарк)
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09.06.2024 20:51 Відповісти
навіщо таке публікувати?
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09.06.2024 22:22 Відповісти
Як тупа розкішниця взагалі може заслуховувати генералів???
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10.06.2024 07:56 Відповісти
А може скинемось її на самця?
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10.06.2024 13:21 Відповісти
Нажаль,вона сказала гірку правду ..
Роботине та Кринки вже під моZzkaлями. Б
Хто тут винний??(
Та тії ж мудозвони,яким вона вилизує...
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11.06.2024 19:15 Відповісти
Ермак несет больше вреда Украине, чем половины армии **********.
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12.06.2024 11:58 Відповісти
Шалава- Безугла! Що, забулася, як тусувалася на секс -вечірках Києва? Колотить гівно! Всі ви,,,чесні депутати,, просрали і програли Україну! А тепер пробуєте один на одного вину перекласти! Жебраки! У всього світу просите милостиню! Замість того щоб об'єднатися і бути однією командою, то тільки робите пакості! Ганьба українській владі!
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12.06.2024 23:49 Відповісти
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