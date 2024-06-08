Роботине вже не наше, Кринки теж. Сирському час на ВЛК, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла
Роботине вже кілька тижнів не контролюється Силами оборони України, Кринки віднедавна також.
Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повернулася з фронту та стала свідком того, що відбулося на Харківщині, на інших напрямках, що в бойових підрозділах, що творить Содоль, яка ситуація з фортифікаціями тощо, звернулася до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, аби було проведено заслуховування. Мушу визнати, що, попри те, що негайної реакції не було, через два тижні голова комітету Завітневич таки організував засідання. Подяка йому за це", - пише Безугла.
За її словами, засідання комітету було категороване як цілком таємне, тому деталі розповісти вона не може, але загальними враженнями нардепка поділилася.
Як інформує Безугла, вчора на заслуховуванні були:
- Баргилевич - начальник Генштабу ЗСУ (основний доповідач)
- Лебеденко - заступник Головкома ЗСУ (лівий пасажир щодо теми засідання, заступник з технологій, Сирський сам побоявся прийти - прислав зама. - М.Б.)
- Драпатий - заступник Баргилевича (визначений керувати обороною Харківщини після скандального зняття Галушкіна, його коментарі були найбільш предметними з усіх; нові обов'язки Драпатого - це "зіслання", бо не з фракції Головкома - М.Б.)
- Скібіцький - заступник Буданова з ГУР МОУ (розвідка попереджала ЗСУ про вторгнення мінімум за місяць - знову "граблі", згадується 2022 рік. - М.Б)
- Дубровін - керівник ДВКР (військова контррозвідка, свідки безладу в ЗСУ. - М.Б.)
- Яковець - керівник держспецтранспорту (вони займаються фортифікаціями в Міноборони, призначений недавно, після того, як Сирський випер його з сил підтримки ЗСУ, бо теж не "свій". - М.Б.)
- Цяцкун - керівник прикордонної розвідки (мовчав. - М.Б.)
"Усі вони генерали. Ще сиділи у "свиті" кілька сумних полковників, які мовчали. Наприклад, начальник управління воєнно-стратегічного аналізу (у нас таке є, ага!) - без жодних матеріалів і не сказав жодного слова", - зауважила нардепка.
За її словами, Баргилевич на пальцях (ніяких матеріалів не підготували. - М.Б.) розказував, яка важка, але контрольована ситуація. Чому важливо тримати Кринки і яке критичне значення має Роботине. Як фортифікації першої лінії будують підрозділи відповідно до потреб, а Генштаб надає методичну підтримку ОВА для другої і третьої ліній. Що по Харківщині всі бойові розпорядження були.
"На запитання, чому на напрямку удару росіян була тільки 125-та ТРО, а у Вовчанську не було ЖОДНОГО підрозділу ЗСУ, ухилявся від відповіді. Загалом, наговорив багато. Цього разу нарешті ми мали протоколювання засідання, і частину протоколу можна буде назвати "як ми про...ли вторгнення, 2024". Також там зафіксована брехня щодо Кринок і Роботине", - додає вона.
"Так ось, Роботине вже кілька тижнів не наше. І про це мовчать. І Кринки де факто вже теж (недавно). Роботине - єдиний результат контрнаступу Залужного, село в низині, яке стало кладовищем життів, західної техніки та самовпевненості генералітету. Тепер ще це для мене символ брехні і "нічого не змінилося". Кринки - кривавий проєкт Содоля, який пішов на підвищення, щоб втратити Авдіївку і прогавити Харківщину. Генерали, ви вважаєте, що союзники дурні, вони не бачать із супутників, що і як відбувається? Серйозно? В соцмережах і на карті Deep State більше правди.
Після засідання Баргилевич погрожував, що якщо я писатиму про нього, то ворог, а щодо ворогів він до кінця. І що я гірша за росіян. Ніщо не гірше за росіян, але генерали-брехуни - дуже близько!", - запевняє Безугла.
"Олександре Станіславовичу, (Безугла звертається до Сирського. - Ред.) ідіть на ВЛК! Відкрийте нам шанси, ідіть, просто йдіть...Армія може воювати, ПЕРЕМАГАТИ, але без Вас та усіх цих фракційних, нам треба нові командири! Не душіть! Армії треба кисень!", - резюмує вона.
Будь ласка, зачекайте...
Що скажуть те й гавкає, а для цього багато розуму не треба.
Може, самого дермака?
То ж бездарно-безмозгла просто шівтка у грі зрадників на знищення України як держави.
Чи є їй виправлання? НІ НЕМАЄ!
ВОНА Є ЧАСТИНОЮ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ зє.
Таке враження риги разом с кремлем відігралися за Майдан, спочатку під час Пороха врятували всю руцьку агентуру серед політикума України, ліквідували 4 артсклади, відсунули Пороха в сторону, поставили клоуна на президенство давши йому няньку доглядальницю, опозицію послухати так все гаразд окрім окремих порушень закону, ні слова про кремлівську агентуру і способу вирішення проблем з кротами у керма України, ніби вся опозиція не проти щоб Україна увійшла до штопора щоб потім героїчно ії врятувати, за те тепер буде все - земля свободно продається, суспільство стало слухняним, під 10 мільонів з'їхали з України, тепер у разі чого хоч азійців хоч африканців можно до України завезти замість дешевої рабсили.
Вважати Мар'яну Безуглу патріотом України може тільки дебіл.
Бывают психи разные, не буйные, но грязные.
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно,- все ходят без смирительных,
Но всё, добро народное, все психи эти жрут.
Идут по Украине солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый - шаг вперед - и в рай!
Первый - второй!
А каждый второй - тоже герой,
В рай попадет вслед за тобой,
Первый-второй, первый-второй,
Первый-второй.
І дуже цікава тенденція проявляється в її дописах. По-перше, її відверта ворожнеча з Главкомом Залужним почалася якраз в пік російського наступу на Авдіївку. Тобто, на Авдіївському напрямку більш ніж 100-тисячне угруповання росіян розпочало великий наступ, головна ціль - оточення Авдіївки. Дуже критична ситуація на фронті. І в цей же час Мар'яна Безугла починає просто істеричну кампанію щодо дискредитації Залужного. Зрозуміло, що це не допомагає ні моральному стану оборонців, ні Главкому Залужному. Такий собі ніж у спину.
При чому її дописи на всю катушку використовує російська ІПСО-машина. Ретранслюючи, як на російську аудиторію, так і на українську. Кому вигідна кампанія по дискредитації керівника воюючої армії в критичний момент, думаю, пояснювати не потрібно.
Далі, різка зміна в «настрої» Мар'яни щодо Главкома Сирського коли сталася? Правильно! Коли росіяни відкрили новий фронт й почали масований наступ в районі Вовчанська. Ситуація дзеркальна. Знову десятки постів по дискредитації Сирського й генералів, які здійснюють оборону. Причому в критичний час. До речі, судячи з провалу наступу росіян, доволі успішно.
При цьому, синхронно її дописи поширюють реально сотні російських каналів:
"Фронтом командуют преступники," - депутат Ради Безуглая вернулась с передовой.
https://t.me/*********/68540
"Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала украинских генералов «преступниками.»"
https://t.me/ukraina_ru/201283
Таких публікацій сотні. І на жаль, не лише в російському сегменті.
Знову ж повторюсь, це аж ніяк не допомагає піднімати бойовий дух ні армії, ні командирам. Особливо в критичний для нас час. При цьому, що Безугла має всі можливості розбирати проблеми армії, які, звичайно ж, є, як заступниця голови Комітету, на закритих засіданнях, вона продовжує вкидати все в інфопростір. На велике задоволення російській пропаганді.
Дуже вже якась «медведчуківська» історія виходить. Можливо, чутки про те, що Безуглу в список лобіювали люди з оточення Віктора Медведчука, все-таки мають якесь підґрунтя? https://t.me/allgolobutsky/28052 https://t.me/allgolobutsky/28052
Відновлення кордонів 1991 року йде чітко згідно плану бовдура Зеленського.
Она изначально сама написала, что заседание носило гриф "секретно", а из-за её болтовства, основные тезисы из-за языка М. Безугой уже комментируют во всех русских информационных ресурсах. Это реальная измена и разглашение информации в пользу армии врага.
Зачем рашке тратить деньги на разведку, если есть такие как М. Безуглая?!
Роботине та Кринки вже під моZzkaлями. Б
Хто тут винний??(
Та тії ж мудозвони,яким вона вилизує...