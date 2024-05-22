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Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

За начальника Генштабу Баргилевича бюрократія збільшилась вдвічі, командувач Сухопутних військ Павлюк схильний до нервових зривів та відправляє людей без підготовки у бригади, головнокомандувач Сирський - приховує правду про ситуацію на фронті, а Содоль - кулуарний "м’ясник".

Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "нічого не змінилося" і генеральські касти. Що ж, Сирський не відреагував на мої непублічні звернення та вкотре проігнорував критичні проблеми. Я чесно намагалася працювати з ним кілька місяців, страждаючи від побаченого все більше. Знайомтесь, далі буде", - написала вона та опублікувала світлину. 

Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль

Зліва направо - Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль.

"Генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі. Пафос совка і знецінення людського життя", - зазначає Безугла.

Читайте також: Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх", - заступниця голови комітету ВР Безугла

Далі вона детально зупиняється на кожному з генералів:

  • Баргилевич - Начальник Генерального Штабу. Бюрократія збільшилась вдвічі. Закриття ІТ підрозділів. Лобізм старих оборудок. Мінйон Сирського. Знищення ТРО.
  • Павлюк - командувач Сухопутних військ. Просто мінйон із схильністю до нервових зривів на підлеглих. Практично відсутність підготовки людей перед відправкою в бригади. Намагання створити якомога більше нових бригад, аби пристроїти штаби, більше штабів, а не вчити піхоту і давати на поповнення. Ще штаби! Імітація бурної діяльності - наше все.
  • Сирський - Головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську. Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його мінйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ - це зараз обличчя Сирського.
  • Содоль - Керівник фронту з лютого 2024. Кулуарний "мʼясник", який приховає все, що треба будь-якому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка (дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту, корисний генерал для Головкомів).

"Що робити? Добиватися, щоб ці всі касти пішли і вже ніколи не приймали ключові рішення. Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. Що робити бригадам? Триматися. У бойових підрозділах накопичилося стільки досвіду, інновацій, горизонтальних зв’язків, що ви встоїте. ТРИМАЙТЕСЯ! 2014 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, 2022 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, якщо 2024 не призведе - нам кінець.

Буду боротися і борюся за вас безкомпромісно, щодня. Бо це за життя, перемогу і майбутнє. Не можу допустити такого знецінення жертви усіх неймовірних військових, усіх цивільних, які одягли військову форму і повірили в ЗСУ. ЗСУ не може залишатись кривим дзеркалом!", - резюмує Безугла.

Раніше Безугла заявляла, що новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх". Також повідомлялося, що нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.

Безугла скрін

Автор: 

Содоль (28) Сирський Олександр (611) Безугла Мар’яна (298) Павлюк Олександр (216) Баргилевич Анатолій (15)


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Топ коментарі
+49
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22.05.2024 15:03
+42
Ну навіщо? Вона виставляє вивернуті штани Зе на показ і це чудово
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22.05.2024 15:13
+25
Закрийте вже рота тій францюватій лярві.
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22.05.2024 15:02
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Там всі піда*си
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22.05.2024 15:22 Відповісти
шановні, хто з Оболоні, скажіть - Оболонь таки ще у захваті, чи все ж таки вже в ****??
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22.05.2024 15:23 Відповісти
Сама коштовна річ на світі - це людська дурість. За неї доводиться платити найбільше.
У 2019 році в Україні сталося державне свято людської дурості.
Тепер Україна за це розплачується. Чи зможе розплатится до того, як зникне?
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22.05.2024 15:23 Відповісти
судячи з того, що робиться в армії, то Безугла, напевно, права. Критика має бути і адекватна реакція на неї також, інакше розгрому наших військ і величезни втрат не уникнути.
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22.05.2024 15:26 Відповісти
Идиотизм человека измеряется "милли-безуглами"!
Вы спросите - почему "милли-безуглами"?
Потому, что "безуглая" - очень крупная величина !
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22.05.2024 15:27 Відповісти
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22.05.2024 16:04 Відповісти
У чому причина зміни хвалебних дифирамб від Безуглої на адресу "рятівника Києва" і провайдера "харківської наступальної операції" Сирського на нищівну критику його і "міньйонів" із звинуваченням їх у товстолобій рядянщині і "жуковщині"?
Схоже, що відчула запах "гниття риби" на владному олімпі. Що вибори будуть невдовзі "на часі".
От і пробує перевзуватись на ходу.
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22.05.2024 15:28 Відповісти
Отримала іншу інструкцію від дЄрмака.
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22.05.2024 16:31 Відповісти
Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Джерело:
Тупа офісно-реЗЕденська "безмозгла" вівця, спочатку ти лайном кидалася в Залужного по команді Зеленського та Єрмака, а тепер ви, кремлівські ************, продовжуєте валити все на ЗСУ? Залужний це генерал, який формувався в Україні, без московських училищ та зірочок. Але ви, підмоскальські курви його звільнили. Тепер ви ж самі звинувачуєте тих, кого самі ж напризначали, що мовляв вони "з московських училищ"... ППЦ!!! А до призначення ваш "чотириразовий вєрховний ухилянт" Зеленський невже не знав про це??? Вам, курви хитродупі тепер, через 3 місяці після призначення, поганий Сирський?? То вибачтеся перед Залужним та поверніть його керувати військами. Нє? В крємлє нє вєлят???
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22.05.2024 15:30 Відповісти
Цей ухилянт теж з моцьковського болота вилупився ! На КВН аля-маслюякова ! То його мабуть треба спочатку клеймити безУмній чи не так ? А то "однім закони, а іншим зелена доріжка!"
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22.05.2024 16:33 Відповісти
Невідоме джерело з оточення Зеленського передало США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок ГШ ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму , що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року. В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани. Від евакуації в США джерело відмовилось.
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22.05.2024 15:31 Відповісти
рашисти почали копати лінії оборони за пів року до того наступу
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22.05.2024 15:37 Відповісти
навіть ще раніше. з початку літа 22-го..
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22.05.2024 15:45 Відповісти
факти може наведеш,чи просто сернув з дивану і в нірку?
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22.05.2024 15:45 Відповісти
факт простий як двері! осінню 22 московитам дали вийти з правого берега херсонщини і вивести всю техніку. а ви продовжуйте вірити зеленому кловану і його посіпаці яка їздила по фронту і фоткалась на фоні техніки з включеною геолокацією акурат перед наступом.
і попередній генеральний штаб розігнали в найгостріший момент коли фронт витягували дронами і піхотою.
те що зелена шобла працює на поразку фактів вистачає
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22.05.2024 16:01 Відповісти
Та вони там почали рити укріплення як тільки всіх випустили з під Херсону... 2 тижня техніка їхала але ніхто не бив по них, тому що типу поміж них цивільні тікали.... а те що ті цивільні колаборанти або орки які прийшли окуповувати то всім пох...
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22.05.2024 16:31 Відповісти
Зжальтеся над тваринкою: і сама страждає і оточуючі - приспіть вже цю безмізку!
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22.05.2024 15:31 Відповісти
Кращих генералів преЗЕдент прибрав...тепер маємо такі наслідки, які коштують багато життів...
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22.05.2024 15:31 Відповісти
Цих довбойобів всі експерти попереджали, коли Залужного знімали. На наслідки. Та хіба їх навчиш. Дурний завжди гадає що він самий розумний.
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22.05.2024 16:37 Відповісти
Я так і думав.
Геніальний полководець - пан президент, його вірна помічниця - пояснюють і пояснюють тупим генералам як правильно воювать. А ті ні в зуб ногою.
Навіть не знаю як це виправить...
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22.05.2024 15:32 Відповісти
Язиком Безуглої говорить ОПа. Один зелений хлопчина що прогуляв уроки арифметики в школі топче ногами хоче "перемог".
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22.05.2024 15:32 Відповісти
приходиться обирати посадовців між уголовщіной і бєзугловщіной

отакий марьяж
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22.05.2024 15:33 Відповісти
Нічого - нічого , в нас ще є тупі зелені прострочені курки Владімір,Дрюша і Мар'янка.В формі -вилиті дегенерали.На Хортицю підійде Клопотенко, такий же самий тупий і безсоромний клоун.
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22.05.2024 15:34 Відповісти
павуки в банці. жабагадюке!
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22.05.2024 15:36 Відповісти
ЗЕбанута
єрмазначно
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22.05.2024 15:37 Відповісти
таких чудових полководців оббрехала!
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22.05.2024 15:38 Відповісти
А может она единственная у кого есть яйца говорить,что думает,остальные,как бабы,которых купили или запугали.
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22.05.2024 15:38 Відповісти
форумні аналітики з диванів,у яких при згадці про ТЦК обов"язково починається нестримний понос,з вами не погодяться!
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22.05.2024 15:44 Відповісти
Юрєц, питання до тебе. гєроя, в якого вже пройшов понос від ТЦК, який на "колчаковскіх фронтах" стопітсот разів ранєний... Накой хєр було міняти Залужного на Сирського? Щоб шо? Про Сирськогог та про його стиль керівництва легенди у військах ходили задовго до його призначення. Про це не знав Єрмак? Знав. Про це не знав Зеленський? Ні, бо йому не треба, він лише підписує те що приносить Єрмак. Сирський себе сам напризначав? Ні, його призначив Єрмак, а Зеленський підписав. А тепер вже Сирський винен? А такі, як ти, Юрєц, тепер розповідають, що Безмозглий рот Єрмака такі да тіпа "прав"?? Нащо було міняти Залужного? Правильно - шоб створити колапс в управлінні військами та отримати прорив на Харківщині, а тепер, можливо, ще й на Сумщині. Бо керувати воюючою країною це не хєром по роялю стукати.
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22.05.2024 16:05 Відповісти
Є таке кацапська поговорка: каков Поп,такоі і пріход. Все що Безугла написала про цих бравих єнералів,в 1-шу чергу відноситься до Буби,назначенцями якого вони є,замість ненависного йому Залужного та його команди... Нащо ти задаєш мені питання,Кельт? Ти настільки дерев"яний на своєму дивані,що сам не розумієш,Кельт?
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22.05.2024 16:28 Відповісти
Юрєц, ти намагаєшся тупо зіскочити з теми та відпетляти від твого намагання відмазати Безуглу та виправдати її бикування проти ЗСУ. Бачу що важко тобі водночас прикривати дупу ЗЕленому покидьку з його Безуглими та пояснювати чому і звільнення Залужного і призначення Сирського і критика Сирського це все добре та зашибісь. Доречі, ти, Юрєц, навіть до "диванного" не дотягуєш, ти, типовий "піддиванний" жалюгідний дешевий троляка, який намагається крутити дупою і вашим і нашим. І ти до такої міри <******* "асмєлєл", що раптом виліз з-під дивану, та вирішив всіх довкола називати "диванними". Тобі до "диванних" ще треба підростати, Юрєц
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22.05.2024 16:54 Відповісти
За кого ти себе маєш,ховрах? Останнє,що б я робив,це намагався б відпетляти і виправдатися в очах чувака типу тебе. Опаментайся,мешканець продавленого дивану. Коротше,ховрах,твій маршрут
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22.05.2024 17:13 Відповісти
Якщо безУмна каже правду, то це означає для вас, що наш Лідор ніколи не казав БРЕХНЮ. Про країну мрій, яку завдяки Лідору кацапи зпалили Мрію у Гостомелі як колоду у вогнищі. Про розмінування Чонгару, щоб місцеві не підривались у голові дЄрмака. Залужний поганий, Сирський поганий. Давай поставимо іншого дЄрмаківця, який просто дасть відмашку підняти білі прапори. ВсЬо, з зеленскою шоблою розмова закінчилась 20 травня. Далі йде знищення України. За нашою згодою. Що злякались кияни .... Після двох Майданів. Яйца скінчились ?
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22.05.2024 15:50 Відповісти
Я про диагноз,диагноз стране и народу,где все те,кто может говорить,на всю страну украинец или украинка - только Безугла,и это после двух майданов,где хваленый потужный,он не видит куда страну ведут,он куплен за цацки,причем недорого,если диагноз верен - стране капздец.
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22.05.2024 18:51 Відповісти
Якщо не піде добровільно , то справді кабздєц. Майдан люди вважають неправильним шляхом допомогти нелегітимному зеленскому звалити з крісла. Президент - це легітимна посада, але вона не на зеленского розрахована.
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22.05.2024 19:34 Відповісти
Я вважаю,що Безугла пише багато гіркої правди! І раніше її писала,до Сирського (генерал Відступ). Я на Цензорі десь з квітня 2014 і в мене немає жодних ілюзій щодо 90% дописувачів Цензора ,просто звичайні,трусоватиє,диванні ховрашки+ ростролі+ квіточки-ухилянти з-за кордону. Тому,90%-ві друзі,ваше диванне,тилове,щуряче зубоскалення щодо Безуглої,м2яко кажучи,недоречне. Щодо 4 названих і показаних на фото персонажів: 2 явні бухарі,1 психопат-істеричка,ну й генерал Відступ,гаспадін ахвіцер Рассіюшкі,абдєлєнний умом...Хто не вірить-подивіться наслідки діяльності цих 4 Гінденбургів за 5,5 місяців цього року..
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22.05.2024 15:41 Відповісти
Щур - це ти. Навіть кріт дЄрмака. Тобі треба інші єнєрали, які повністю задовольнять дЄрмака, щоб швидко здати Україну в обійми ***** ! Якщо бкґезУмна правдива, то чого не закличе знову "Поверніть Залужного! Поверніть Хомчака!" А де вони зараз ? Далеко від ЗСУ.
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22.05.2024 15:55 Відповісти
Щурьонок,це інше питання. Ти його постарайся задати Безуглій,а не пищати про це мені. Я теж за повернення Залужного.
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22.05.2024 15:58 Відповісти
Та ні ЩУР, якщо вже безУмна тобі пише правду, то не треба писати про своє бажання повернути Залужного. Не треба було проганяти. Не треба про зубоскалення. Не треба про "харошую" безУмну. Як про харошіх руцьких. На безУмній вже розумні українці поставили ХРЕСТ ще у лютому. Нехай пише у параші дЄрмака свої пости. НЕ ТРЕБА НАС ДУРИТИ !
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22.05.2024 16:08 Відповісти
А для безУмної хароший теж Пеца ? Чи всі генерали - гімно і для неї, і для Лідора ? Для мене хороший той, хто любить свою вітчизну і робить все, для її розвитку. Костя, Пеця за державне бабло допомагає ЗСУ ? А Лідор нагороди вручає свої ? Чи премії скаліченим ? Скільки те небрите мурло пожертвувало ? Я жертвую кожного місяця. Небагато, але жертвую. А ти костя ?
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22.05.2024 19:40 Відповісти
який неочикуваний паварот.....зелене кодло вже бажае замінити усіх генералів....
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22.05.2024 15:42 Відповісти
Пише Безумна, але ж слова Буратіна. Фронт не прорвано, оточень українських військ немає; задача Буратіна не виконана.
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22.05.2024 15:42 Відповісти
Питання до Зеленського, нащо було знімати бойових генералів в Генштабі, які воювали з 2014 року та вдало визволяло свої землі, а на їх місце ставити кабінетних генералів? Як можна було планувати фронтом, щоб найбільшу АЕС в Європі залишити без захисту? Херсон, Мелітополь, Бердянськ здали без бою. Почати контрнаступ не маючи переваги в живої сили у 5 разів це дурість, а в нас дають героя за це.Який головнокомандувач, такий й Генштаб.
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22.05.2024 15:44 Відповісти
Що за купа лайна написана врємєнєм?
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23.05.2024 06:53 Відповісти
Сирського та інших генералів призначив на посади Зеленський, отже безугла критикує Президента України? причому безкарно. безугла втілює мрію леніна про те, що кожна кухарка може управляти державою/армією
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22.05.2024 15:44 Відповісти
Хоч хтось каже правду
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22.05.2024 15:50 Відповісти
А де вона була коли iх при значали?
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22.05.2024 16:05 Відповісти
Вітер збив всі мізкові хвилі Бездумної, Господи, спаси людство від зеленї гидоти!!!
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22.05.2024 15:50 Відповісти
Всіх цих генералів призначив на посади ЗЕ 3÷4 місяці тому.
Зараз кукловоди блазня зрозуміли, що вчергове обісралися і випустили цю маньку-правдолюбку. Так вона написала правду, але жодного слова немає про роль гімнокомандуючого.
Банально переводять стрілки обілюючи пАтужного.
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22.05.2024 15:55 Відповісти
безУмну разом з громадянином зеленским треба вигнати з влади ! Ось це є дійсна ПРАВДА. Нехай пише з дЄрмаком мемуари. В камері.
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22.05.2024 15:57 Відповісти
Дешева популiстка. Наслухаеться кого бiйцi матюкають, та й гайда працювати, як iй ввижаеться , на свiй iмiдж... А тiльки безмозгла замовчуе, що Сирського Зеленський вивiв iз пiд впорядкування Залужного , та й собi його пiдпорядкував. То й хто у всьому винен, панi безмозгла? Скажiть на ваву гав, будь ласочка, ондого.
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22.05.2024 15:58 Відповісти
!!!
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22.05.2024 16:10 Відповісти
оце видала. Мар'яна - наш кандидат
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22.05.2024 16:00 Відповісти
куда iй бьеднiй до бойко
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22.05.2024 16:03 Відповісти
Є таке кацапська поговорка: каков Поп,такоі і пріход. Все що Безугла написала про цих бравих єнералів,в 1-шу чергу відноситься до Буби,назначенцями якого вони є,замість ненависного йому Залужного та його команди...
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22.05.2024 16:03 Відповісти
Треба якось відвернути увагу від найвеличнішого і найвпливовішого . От їй і показали в яку сторону гавкати . Тому нехай продовжує . Чим довше буде гавкати , тим більше буде розуміння який страх прийшов до найнай ...
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22.05.2024 16:04 Відповісти
та найнайнай знае, йому ж Залужний сказав, коли пiшов
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22.05.2024 16:07 Відповісти
Залужного у відставку, хужєнєбудєт.
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22.05.2024 16:06 Відповісти
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22.05.2024 16:07 Відповісти
Бегить по полю санитарка звать безмозгла, в больших кирзовых сапогах... Кацап, молоденький парнишка лежит с оторванной ногой, глаз в камане,руки рядом...
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22.05.2024 16:13 Відповісти
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22.05.2024 16:17 Відповісти
Млинець, а я то думаю, то-то нащо по телеку показали задоначену крупнокалiберну снайперку...
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22.05.2024 16:10 Відповісти
Posle togo kak zamenili Zaluznogo,ja dumal generali pridut iz tex xto otlicilis s 2022 goda do 2024 bojax.Neuzeli takix netu,ja neveriu,jest molodyje gramotnije vojenije i otlycilis,no vot eti neidut verx,a prixodit iz tex samix sto byli pered tem,tolko mesta pomeniajetsia.
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22.05.2024 16:14 Відповісти
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22.05.2024 16:14 Відповісти
Глаза стеклянные у обоих, чи у одного?
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22.05.2024 16:16 Відповісти
Сирськии з 2014 - то чого иого не розкусили - аж Безугла розкрила очі
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22.05.2024 16:15 Відповісти
От же пірдолить Мар'яшу...
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22.05.2024 16:18 Відповісти
Сирський саме такий, якого хотів ЗЄрмак.
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22.05.2024 16:18 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7453 Дмитро Каленчук-Вовнянко https://t.me/dragonspech/7453 , в цивільному житті блогер+письменник, в 22-му році пілот 72-ї бр. під Вугледаром, нині інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ :
Вибачте, але цей пост депутаткині Мар'яни Безуглої я не прокоментувати не можу. Цим я передаю найпалкіший привіт всій ЗЕботві, яка ще кілька місяців тому цькувала порохоботів російськими ІПСО і посіпаками Кремля, навіть за третину від всього заявленого нині Безуглою.
До миті коли Безугла назве Сирського "генералом 200" лишилося чотири... три... два...
Нині вся та ЗЕботва зі своїми позеленілими пахолками на заяву Безуглої мовчить мов сіцилійська мафія на інтерв'ю. А я запитаю: Що сталося? Безугла різко стала порохоботкою та російським ІПСО? Чи вже самі "служки" визнають, що люди які критикували Сирського - були праві?
І тоді виходить, що Зеленський, звільнивши справді талановитого й успішного Залужного, у головкоми призначив сіру посередність, а за його кадрові вихиляси тепер українські солдати кров'ю платять?
Безугла, до речі, ще заявляє що ситуація критична. Тобто виходить так, що Зеленський який говорить, що фронт кругом стабілізований і все під контролем - бреше?
Агов, прибічники влади! Я дуже хочу ясності. Кому вірити? Безуглій чи Зеленському?
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22.05.2024 16:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dLLlaNwR82k маски шоу- генральша Мар'яна на плацу
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22.05.2024 16:32 Відповісти
Так Безугла - це і є інша сторона Зєлєнского. Це як Джекіл у Хайда. Цк той самий Зєлєнскій з іншого боку.
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22.05.2024 19:21 Відповісти
Дайте кто-нибудь ей яду!
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22.05.2024 16:35 Відповісти
З такими нардепами і ворогів не треба. Дайте вже їй хтось звідюлеє щоб в лікарню ходила як на роботу.
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22.05.2024 16:40 Відповісти
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22.05.2024 16:42 Відповісти
А що вона каже про верховкома ермака?
Нічого,ніби той ніпричому,хоча в реалі "притому" на всі сто.
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22.05.2024 16:45 Відповісти
эта тупорылая овца, рот зели, еще не сдохла?)))
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22.05.2024 16:53 Відповісти
Почніть з початку, тридцять років відмінної селекції у всіх державних установах, і в армії в тому числі. Що ви хочете, всі толкові здриснули давно, змінилось покоління, залишились безнадійні довбойоби. Це як з авіацією, все розікрали, розвалили, повиривали аеродромні плити, все поросло бурʼянами , пройшло 20 років, а тепер, де наша авіація, де F 16???!!! В сраці, люди, все в сраці, і при ваший мовчазній згоді, кушайте..
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22.05.2024 17:16 Відповісти
-" хорошие сапоги, надо брать..."
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22.05.2024 17:22 Відповісти
Обострение? Пока не назначат главнокомандующим Лісого из 95-го квартала она не успокоится.
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22.05.2024 17:32 Відповісти
На мєстє Сирського должна била би БИТЬ Я !!!
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22.05.2024 17:39 Відповісти
Победила Залужного - победит и сірского
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22.05.2024 17:48 Відповісти
Ця притирина гризла Залужного, тепер гризе тих хто залишився, може цю ******* саму в головкоми призначити хочуть..
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22.05.2024 18:21 Відповісти
Сирський захотів слави і погони генералісімуса? Підсидів і здав Залужного? На карму ложив? Ну ось вона - карма.
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22.05.2024 19:17 Відповісти
А Залужного питали , що він про це все думає? Ні? А, памʼятаю, …він не може нічого казати бо він військовий, справа честі!… Ну вже не військовий, і що? Точно, що країна нелякани ідіотів…
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22.05.2024 19:33 Відповісти
Жабогадюкінг. Але ж ця шавка єрмака когось готує на їх місце?
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22.05.2024 20:28 Відповісти


Ліворуч Мар'яна Безугла. І праворуч Мар'яна Безугла. Різниця між постами - чотири місяці.
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22.05.2024 20:42 Відповісти
І тут у багатьох стався біполярний розлад - Безкгла(!!!) каже нормальні речі 🤣🤣🤣
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22.05.2024 21:57 Відповісти
Ви наівна(ий)?
Там уже черга з 95-го.
Країною покерувати, тепер черга фронту.
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23.05.2024 11:52 Відповісти
Скільки кацапського лайна налізло, Мар'яні респект, пали цих совків, які знищують українців, слуги розколюються, це гарно.
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22.05.2024 22:05 Відповісти
Ви впевнені, що прийдуть кращі? Ця дурепа виконує завдання направлене на звільнення місць для ставлеників ОПи з 95-го кварталу.
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23.05.2024 11:55 Відповісти
Піхвець, Зрада, Всі на Майдан!
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22.05.2024 22:51 Відповісти
"Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича."

На тлі того, що команді Зеленського в народі не довіряють, у цьому явно є сенс.
Особливо на тлі того, що Зеля прибрав тих, хто на фронті був успішним, і поставив на їхнє місце тих, хто здає одну позицію за іншою.
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23.05.2024 00:17 Відповісти
Коли ця дурепа заволає -"я була неправа, ве
рніть Залужного!"?
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23.05.2024 11:48 Відповісти
Дерьмак вирішив дистанціюватись від Просирського і його каманди. Старші в Гниловодську недовольні - гдє пєрєстать стрєлять. От і Марьяна Бурьяновна вділа рубіще з бубєнцамі і обпльовує всіх зеленою жовччю.
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23.05.2024 12:40 Відповісти
Тільки завдяки діям цих безуглих, безглуздих ібездарних котрі не вчаться і не бажають цього робити і "мудрому наріту" який отоє обрав ми маємо то що маємо всієї країною І мусимо з оцим усім жити і перемогти, не буде перемоги не буде виборів Ми всі маємо подорослішати і порозумнішати, але для початку вижити
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23.05.2024 12:50 Відповісти
Безмозгла примазується до військових, хоче під свю косити,
насправді про це заявив нач штабу Азов
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24.06.2024 16:38 Відповісти
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