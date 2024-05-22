Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, що знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

За начальника Генштабу Баргилевича бюрократія збільшилась вдвічі, командувач Сухопутних військ Павлюк схильний до нервових зривів та відправляє людей без підготовки у бригади, головнокомандувач Сирський - приховує правду про ситуацію на фронті, а Содоль - кулуарний "м’ясник".

Про це нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Про "нічого не змінилося" і генеральські касти. Що ж, Сирський не відреагував на мої непублічні звернення та вкотре проігнорував критичні проблеми. Я чесно намагалася працювати з ним кілька місяців, страждаючи від побаченого все більше. Знайомтесь, далі буде", - написала вона та опублікувала світлину.

Зліва направо - Баргилевич, Павлюк, Сирський, Содоль.

"Генеральська фракція, що прямо зараз знищує наші шанси на зміни та перемогу. Звісно, тут не всі. Пафос совка і знецінення людського життя", - зазначає Безугла.

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Далі вона детально зупиняється на кожному з генералів:

Баргилевич - Начальник Генерального Штабу. Бюрократія збільшилась вдвічі. Закриття ІТ підрозділів. Лобізм старих оборудок. Мінйон Сирського. Знищення ТРО.

Павлюк - командувач Сухопутних військ. Просто мінйон із схильністю до нервових зривів на підлеглих. Практично відсутність підготовки людей перед відправкою в бригади. Намагання створити якомога більше нових бригад, аби пристроїти штаби, більше штабів, а не вчити піхоту і давати на поповнення. Ще штаби! Імітація бурної діяльності - наше все.

Сирський - Головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську. Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його мінйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ - це зараз обличчя Сирського.

Содоль - Керівник фронту з лютого 2024. Кулуарний "мʼясник", який приховає все, що треба будь-якому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка (дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту, корисний генерал для Головкомів).

"Що робити? Добиватися, щоб ці всі касти пішли і вже ніколи не приймали ключові рішення. Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. Що робити бригадам? Триматися. У бойових підрозділах накопичилося стільки досвіду, інновацій, горизонтальних зв’язків, що ви встоїте. ТРИМАЙТЕСЯ! 2014 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, 2022 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, якщо 2024 не призведе - нам кінець.

Буду боротися і борюся за вас безкомпромісно, щодня. Бо це за життя, перемогу і майбутнє. Не можу допустити такого знецінення жертви усіх неймовірних військових, усіх цивільних, які одягли військову форму і повірили в ЗСУ. ЗСУ не може залишатись кривим дзеркалом!", - резюмує Безугла.

Раніше Безугла заявляла, що новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх". Також повідомлялося, що нардепка Мар’яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції "Слуга народу" у ВР, втім обіцяє у партію "СН" не повертатися.